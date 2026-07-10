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GeForce NOW potenzia il cloud gaming con le RTX 5080 a Toronto

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L'infrastruttura NVIDIA si espande con nuovi server dedicati. Novità anche per il catalogo giochi con l'aggiornamento di NTE: Neverness to Everness

GeForce NOW potenzia il cloud gaming con le RTX 5080 a Toronto
10 luglio 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’infrastruttura di cloud gaming GeForce NOW ha esteso la propria capacità operativa con l'attivazione di un nuovo server basato su tecnologia GeForce RTX 5080 nella regione di Toronto. L’integrazione hardware consente agli abbonati del piano Ultimate di accedere a prestazioni di elaborazione grafica di ultima generazione, estendendo la potenza di calcolo NVIDIA all'intero catalogo di titoli supportati dalla piattaforma.

Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento abilita lo streaming con risoluzione fino a 4K e il supporto per monitor ultrawide, mantenendo un frame rate che può raggiungere i 120 FPS. L'infrastruttura permette inoltre l'utilizzo nativo delle tecnologie di ottimizzazione proprietarie, tra cui NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) per l'upscaling intelligente, il ray tracing per la gestione avanzata dell'illuminazione dinamica e NVIDIA Reflex per la riduzione della latenza di sistema.

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Parallelamente all'espansione hardware, la piattaforma ha integrato il nuovo aggiornamento "999 Nights" di NTE: Neverness to Everness. L'architettura cloud consente agli utenti di accedere ai nuovi contenuti, che includono modalità di gioco inedite, personaggi aggiuntivi e una nuova componente veicolare, senza la necessità di effettuare download, installazioni o occupare spazio di archiviazione locale. L'aggiornamento introduce inoltre le basi per il supporto futuro ai controlli touch nativi.

Il catalogo si arricchisce ulteriormente con la demo "Endless Ragnarok" per Granblue Fantasy: Relink, che espande l'offerta con nuove sezioni narrative e tipologie di nemici. La disponibilità di titoli sulla piattaforma prosegue con le uscite di questa settimana, tra cui Esports Manager 2026 (su Steam dal 6 luglio) e Assassin’s Creed Black Flag Resynced (dal 9 luglio su Steam e Ubisoft Connect). La strategia di GeForce NOW conferma la tendenza del settore verso il cloud-first, dove la potenza di calcolo viene delegata a server remoti, permettendo l'esecuzione di carichi grafici elevati anche su dispositivi privi di hardware dedicato di fascia alta.

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