Genshin Impact, Star Comics porta in Italia gli art book ufficiali

Star Comics ha annunciato l'arrivo in Italia dei due art book ufficiali di Genshin Impact, il celebre videogioco action RPG open world free to play sviluppato da Hoyoverse. L'iniziativa editoriale rappresenta un'imperdibile opportunità per tutti gli appassionati del titolo di immergersi ancora più a fondo nel magico mondo di Teyvat e scoprire i segreti che si celano dietro la sua creazione. I due volumi, in arrivo il 25 febbraio, costituiscono una vera e propria celebrazione dell'universo di Genshin Impact fino alla versione 1.6. Raccolgono una vasta gamma di illustrazioni, che spaziano dai character design e gli artwork promozionali ai materiali realizzati per trailer e commemorazioni speciali.

L'edizione da collezione si presenta in un grande formato e interamente a colori, per esaltare al meglio la bellezza delle immagini contenute. Il primo volume conterrà una card in PVC e uno shikishi esclusivo, mentre il secondo volume sarà accompagnato da un booklet commemorativo speciale, contenente concept art sulle animazioni dei personaggi. L'arrivo degli art book di Genshin Impact in Italia rappresenta un ulteriore riconoscimento del successo di questo videogioco, che ha conquistato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo e ha ottenuto numerosi premi prestigiosi, tra cui il titolo di Miglior Gioco del 2020 (Google Play Awards) e Miglior Gioco Mobile del 2021 (Game Awards).

L'annuncio di questa iniziativa editoriale giunge in un momento particolarmente significativo per i fan di Genshin Impact:l'imminente arrivo di una serie anime dedicata al videogioco, curata da Ufotable, lo studio d'animazione di un altro fenomeno di culto come Demon Slayer. Gli art book di Genshin Impact saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online a partire da martedì 25 febbraio, al costo di 25,90 euro ciascuno, in formato brossurato con sovraccoperta.