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God of War Laufey, la nuova avventura per PS5 slitta a maggio

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Sony Interactive Entertainment posticipa l'uscita inizialmente prevista per febbraio 2027, concedendo allo studio californiano ulteriore tempo per completare la rifinitura tecnica del titolo

God of War Laufey, la nuova avventura per PS5 slitta a maggio
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05 novembre 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
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L'esplorazione del passato dell'universo norreno richiederà qualche mese di pazienza in più rispetto a quanto preventivato. Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno ufficializzato la riprogrammazione del debutto di God of War Laufey: l'opera, inizialmente attesa sugli scaffali per il 16 febbraio 2027, approderà sul mercato il 20 maggio dello stesso anno.

La decisione, resa nota direttamente dagli sviluppatori dell'epopea di Kratos, risponde alla necessità di ottimizzare le fasi conclusive della produzione. In seguito all'interesse suscitato dalla presentazione dello scorso giugno, il team ha scelto di capitalizzare queste settimane aggiuntive per curare gli ultimi dettagli e spingere l'esperienza incentrata sul viaggio di Faye attraverso l'Everywhen al suo massimo potenziale, rimandando ai prossimi mesi la diffusione di ulteriori aggiornamenti sul progetto.

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