Google introduce le spunte blu sul motore di ricerca

Google sta conducendo un esperimento per migliorare l'affidabilità dei risultati di ricerca, introducendo un sistema di verifica per i siti web aziendali. Alcuni utenti hanno notato la presenza di un segno di spunta blu accanto ai link di aziende come Meta, Apple, Microsoft e Amazon, a indicare che si tratta di siti autentici e non di imitazioni create per scopi fraudolenti. "Sperimentiamo regolarmente nuove funzionalità per aiutare gli utenti a identificare aziende online affidabili", ha dichiarato Molly Shaheen, portavoce di Google. "Attualmente stiamo conducendo un piccolo esperimento che mostra segni di spunta accanto ad alcune aziende su Google".

La nuova funzionalità sembra essere un'estensione di Brand Indicators for Message Identification (BIMI), un sistema di Google che visualizza segni di spunta nell'app Gmail accanto ai mittenti che hanno adottato la piattaforma di verifica. Passando il mouse sopra il segno di spunta nei risultati di ricerca, appare un messaggio che spiega: "I segnali di Google suggeriscono che questa azienda è ciò che dichiara di essere". Secondo Shaheen, la verifica si basa su diversi fattori, tra cui la verifica del sito web, i dati del Merchant Center e le revisioni manuali.

L'esperimento non è ancora diffuso su larga scala. Google non ha ancora annunciato ufficialmente la nuova funzionalità né ha comunicato quando (o se) sarà disponibile per un pubblico più ampio. Se l'esperimento avrà successo, i segni di spunta potrebbero rappresentare un passo importante nella lotta alle frodi online e al phishing, aiutando gli utenti a individuare i siti web autentici e a evitare quelli falsi o malevoli. La verifica dei siti web potrebbe anche incentivare le aziende a migliorare la propria presenza online e a garantire la sicurezza dei propri utenti.