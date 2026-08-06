Google ridefinisce la leadership dell'intelligenza artificiale

Google ha annunciato una riorganizzazione della propria leadership nel campo dell'intelligenza artificiale, con effetti diretti su Google DeepMind e su Alphabet nel suo complesso. Il cambiamento più rilevante riguarda Demis Hassabis, che lascia la guida operativa di DeepMind per assumere il ruolo di presidente della divisione e, contestualmente, quello di chief scientist di Alphabet. L'annuncio è arrivato tramite un messaggio interno del CEO Sundar Pichai, pubblicato sul blog aziendale.

Hassabis manterrà comunque la direzione di Isomorphic Labs, la società del gruppo dedicata allo sviluppo di farmaci attraverso l'intelligenza artificiale. Nel messaggio rivolto ai dipendenti, il ricercatore britannico ha ribadito una convinzione che ha più volte espresso pubblicamente: l'applicazione più importante dell'AI dovrebbe essere il miglioramento della salute umana, e sostenere la ricerca contro malattie come il cancro rappresenta oggi la dimostrazione più concreta del valore che questa tecnologia può offrire al mondo. Hassabis ha precisato che continuerà comunque a collaborare con Pichai sulle questioni strategiche legate all'intelligenza artificiale generale, oltre a mantenere un ruolo di consulenza per il nuovo management di DeepMind.

Al suo posto, come SVP di Google DeepMind con riporto diretto a Pichai, subentra Koray Kavukcuoglu, che fino a oggi ricopriva il ruolo di CTO della divisione. Kavukcuoglu conserverà anche l'incarico di chief AI architect di Google, una posizione che lo colloca al centro delle scelte tecniche sull'intelligenza artificiale dell'azienda.

Il secondo cambiamento riguarda Jeff Dean, chief scientist di Google DeepMind e uno dei dipendenti storici dell'azienda, essendo stato il trentesimo assunto nella storia di Google. Dean lascia l'azienda insieme al collega Sanjay Ghemawat, Google Fellow, per fondare Discovery Loop, una nuova public benefit corporation orientata all'intelligenza artificiale applicata alla scienza e all'ingegneria. Google parteciperà all'iniziativa come investitore fondatore, secondo quanto dichiarato da Pichai.

Sul proprio sito, Discovery Loop descrive il proprio obiettivo come lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in grado di risolvere autonomamente problemi rilevanti in ambito scientifico e ingegneristico, con l'ambizione di accelerare il ritmo della scoperta tecnologica e renderne i benefici accessibili su scala globale.