circle x black
Cerca nel sito
 

Hitachi Vantara ottiene la certificazione Common Criteria per la piattaforma VSP One Block

sponsor

La validazione indipendente ISO/IEC 15408 garantisce la sicurezza della gestione dati per enti pubblici e settori ad alta regolamentazione

Hitachi Vantara ottiene la certificazione Common Criteria per la piattaforma VSP One Block
08 ottobre 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L'8 ottobre 2026 Hitachi Vantara, società controllata da Hitachi Ltd. attiva nelle infrastrutture di data storage e Hybrid Cloud, ha annunciato il conseguimento della certificazione internazionale Common Criteria ISO/IEC 15408 per la piattaforma Virtual Storage Platform One Block, nota come VSP One Block. Il riconoscimento costituisce una validazione indipendente delle funzionalità di sicurezza dell'infrastruttura, quali il supporto crittografico, l'identificazione, l'autenticazione, la gestione della sicurezza e le comunicazioni affidabili per enti governativi e organizzazioni che gestiscono dati sensibili.

La necessità di infrastrutture verificate risponde all'espansione dei vincoli normativi e alla crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale, in un contesto di mercato in cui la governance della sovranità dei dati è definita solo dal 38% delle aziende e l'architettura tecnica dal 46%, con un 43% di organizzazioni che rileva ostacoli di natura tecnologica. La valutazione dei sistemi VSP One Block è stata eseguita secondo il Collaborative Protection Profile for Network Devices Version 3.0e dall'ECSEC Laboratory Inc. e rilasciata nell'ambito del Japan IT Security Evaluation and Certification Scheme gestito dall'Information-technology Promotion Agency del Giappone, organismo aderente al Common Criteria Recognition Arrangement per il riconoscimento reciproco dei certificati.

La specifica certificazione JISEC-C0870, applicabile al modello VSP One B20, è stata emessa in conformità alla versione 3.1 Release 5 del criterio con validità fissata fino al 19 giugno 2031. In merito all'impatto operativo dell'attestazione, Octavian Tanase, Chief Product Officer di Hitachi Vantara, ha dichiarato : Le organizzazioni sono sottoposte a un’enorme pressione per dimostrare che la tecnologia a supporto dei loro dati più critici soddisfi rigorosi standard di sicurezza. Common Criteria fornisce una validazione indipendente delle funzionalità di sicurezza critiche di VSP One Block e rappresenta un’ulteriore conferma della più ampia offerta di soluzioni per la resilienza dei dati e la cyber resilience che abbiamo sviluppato nell’intero portfolio VSP One, aiutando i clienti a proteggere le informazioni critiche, ridurre i rischi e rafforzare la resilienza organizzativa rispetto alle priorità operative, finanziarie e di governance”.

Il profilo di sicurezza dell'architettura si articola attraverso l'allineamento al NIST Cybersecurity Framework 2.0 per la protezione di hardware, reti e software, affiancato dall'attestazione indipendente rispetto al Secure Software Development Framework del NIST, validata da terze parti e confermata dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Sul piano tecnico, VSP One Block integra la protezione immutabile dei dati e il rilevamento delle alterazioni tramite il sistema CyberSense, con una garanzia di disponibilità dei dati del 100% e coperture contrattuali di ripristino post-attacco informatico per i sistemi idonei.

Mark Serway, President e CEO di Hitachi Federal, ha affermato: " Le organizzazioni governative devono poter contare sul fatto che l’infrastruttura a supporto delle attività mission-critical sia stata valutata rispetto a requisiti di sicurezza riconosciuti. Certificazioni indipendenti come Common Criteria rappresentano un ulteriore importante elemento di garanzia durante la valutazione della tecnologia, mentre le più ampie capacità di cyber resilience di Hitachi Vantara aiutano le agenzie a proteggere l’accesso ai dati critici e a mantenere la continuità in caso di interruzioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hitachi Vantara certificazione Common Criteria piattaforma VSP One Block ISO/IEC 15408 sicurezza della gestione dati per enti pubblici e settori ad alta regolamentazione cyber resilience sicurezza dati NIST Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Virtual Storage Platform One Block
Vedi anche
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video
Insinna e Cirilli diventano Totò e Charlie Chaplin, l'imitazione sorprendente a 'Tale e Quale' - Video
Legge elettorale, l'opposizione riempie l'Aula di cartelli 'Truffa' e 'Imbroglio' - Video
'Palazzo della droga' a Roma, iniziata la demolizione a Tor Sapienza - Video
News to go
Legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza