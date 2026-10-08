Hitachi Vantara ottiene la certificazione Common Criteria per la piattaforma VSP One Block

L'8 ottobre 2026 Hitachi Vantara, società controllata da Hitachi Ltd. attiva nelle infrastrutture di data storage e Hybrid Cloud, ha annunciato il conseguimento della certificazione internazionale Common Criteria ISO/IEC 15408 per la piattaforma Virtual Storage Platform One Block, nota come VSP One Block. Il riconoscimento costituisce una validazione indipendente delle funzionalità di sicurezza dell'infrastruttura, quali il supporto crittografico, l'identificazione, l'autenticazione, la gestione della sicurezza e le comunicazioni affidabili per enti governativi e organizzazioni che gestiscono dati sensibili.

La necessità di infrastrutture verificate risponde all'espansione dei vincoli normativi e alla crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale, in un contesto di mercato in cui la governance della sovranità dei dati è definita solo dal 38% delle aziende e l'architettura tecnica dal 46%, con un 43% di organizzazioni che rileva ostacoli di natura tecnologica. La valutazione dei sistemi VSP One Block è stata eseguita secondo il Collaborative Protection Profile for Network Devices Version 3.0e dall'ECSEC Laboratory Inc. e rilasciata nell'ambito del Japan IT Security Evaluation and Certification Scheme gestito dall'Information-technology Promotion Agency del Giappone, organismo aderente al Common Criteria Recognition Arrangement per il riconoscimento reciproco dei certificati.

La specifica certificazione JISEC-C0870, applicabile al modello VSP One B20, è stata emessa in conformità alla versione 3.1 Release 5 del criterio con validità fissata fino al 19 giugno 2031. In merito all'impatto operativo dell'attestazione, Octavian Tanase, Chief Product Officer di Hitachi Vantara, ha dichiarato : “Le organizzazioni sono sottoposte a un’enorme pressione per dimostrare che la tecnologia a supporto dei loro dati più critici soddisfi rigorosi standard di sicurezza. Common Criteria fornisce una validazione indipendente delle funzionalità di sicurezza critiche di VSP One Block e rappresenta un’ulteriore conferma della più ampia offerta di soluzioni per la resilienza dei dati e la cyber resilience che abbiamo sviluppato nell’intero portfolio VSP One, aiutando i clienti a proteggere le informazioni critiche, ridurre i rischi e rafforzare la resilienza organizzativa rispetto alle priorità operative, finanziarie e di governance”.

Il profilo di sicurezza dell'architettura si articola attraverso l'allineamento al NIST Cybersecurity Framework 2.0 per la protezione di hardware, reti e software, affiancato dall'attestazione indipendente rispetto al Secure Software Development Framework del NIST, validata da terze parti e confermata dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Sul piano tecnico, VSP One Block integra la protezione immutabile dei dati e il rilevamento delle alterazioni tramite il sistema CyberSense, con una garanzia di disponibilità dei dati del 100% e coperture contrattuali di ripristino post-attacco informatico per i sistemi idonei.

Mark Serway, President e CEO di Hitachi Federal, ha affermato: " Le organizzazioni governative devono poter contare sul fatto che l’infrastruttura a supporto delle attività mission-critical sia stata valutata rispetto a requisiti di sicurezza riconosciuti. Certificazioni indipendenti come Common Criteria rappresentano un ulteriore importante elemento di garanzia durante la valutazione della tecnologia, mentre le più ampie capacità di cyber resilience di Hitachi Vantara aiutano le agenzie a proteggere l’accesso ai dati critici e a mantenere la continuità in caso di interruzioni. ”