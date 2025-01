Honor Italia, Lucas Man Tang è il nuovo Country Manager

HONOR Italia inaugura una nuova fase della sua storia con la nomina di Lucas Man Tang a Country Manager. Questa scelta strategica, che segue l'esperienza di successo di Roger Liyun, sottolinea l'impegno del brand nel consolidare la propria presenza sul mercato italiano, sempre più competitivo.

Lucas Man Tang, con un'esperienza consolidata nel settore, arriva da un'intensa attività in Sud America, dove ha guidato la crescita di HONOR in diversi Paesi, ha dichiarato: "Sono entusiasta di questo nuovo percorso in HONOR e ringrazio Roger per l'ottimo lavoro fin qui svolto. Si tratta di un momento cruciale per la nostra azienda testimoniato sia dai risultati raggiunti sia dal crescente interesse dei consumatori verso i nostri prodotti, in primis i Foldable Magic V2 e Magic V3, che stanno dimostrando l'elevata livello di innovazione tecnologica che siamo in grado di portare nel mercato. " Il nuovo Country Manager continua: "La riorganizzazione di HONOR, con questa nuova formazione, rappresenta una mossa strategica volta a semplificare le attività e a puntare a una crescita del brand sul mercato italiano mantenendone intatta l'identità. La sfida che PG e Ilaria hanno colto, e che siamo certi riusciranno a vincere, è quella di fare in modo che il brand sia sempre più riconosciuto nel Paese e che le persone continuino a entrare in contatto e ad apprezzare i nostri device innovativi" ha poi commentato.ità nel percorso di espansione del brand, portando in Italia una visione internazionale e un know-how maturato in mercati in rapida evoluzione.

A completare il nuovo assetto dirigenziale, troviamo Pier Giorgio Furcas nel ruolo di Deputy General Manager che avrà il compito di facilitare la coesione tra il team commerciale e il resto dell'organizzazione per ottimizzare le prestazioni e allineare le strategie agli obiettivi di crescita di HONOR in Italia, e Ilaria Galliussi come Marketing and Retail Director che si occuperà di aumentare la brand awareness e la market share del brand attraverso una strategia omni-channel integrata.

L'apertura della bottega HONOR nel rinnovato MediaWorld Tech Village di Certosa, un progetto portato avanti proprio da Ilaria Galliussi, si inserisce perfettamente all'interno di questo percorso di crescita del brand nel creare un'esperienza d'acquisto sempre più coinvolgente e personalizzata per i consumatori italiani.