HONOR Magic V6, la nuova frontiera dei pieghevoli tra design ultrawide e innovazione IA

HONOR ha da poco lanciato in Italia il nuovo HONOR Magic V6, un concentrato di tecnologia che unisce un profilo ultrasottile a un'autonomia da record, una resistenza di livello flagship e una connettività fluida anche con l'ecosistema Apple. Alimentato da agenti AI intelligenti e funzionalità multitasking avanzate su grande schermo, il dispositivo si propone come uno strumento di produttività pensato per la vita reale, incarnando la visione del CEO James Li e gli obiettivi dell'HONOR ALPHA PLAN per offrire un form factor naturale e un'esperienza senza compromessi tra design ed efficienza.

Eleganza formale e audacia ingegneristica si fondono nel nuovo HONOR Magic V6, protagonista di questa intervista esclusiva concessa da Hope Cao, Chief Engineer of Flagship Products dell'azienda, a Adnkronos Tech&Games per svelare l'eccellenza e i segreti progettuali celati dietro al foldable dei record.

Con il Magic V6 che spinge al limite la miniaturizzazione, in che modo il suo team ha superato le sfide legate alla dissipazione termica in uno chassis ancora più sottile, garantendo che il processore di ultima generazione mantenga prestazioni di picco durante il multitasking intensivo sul display pieghevole?

"Ci siamo dedicati alla creazione di una soluzione di raffreddamento ultra-sottile leader e personalizzata. I telefoni pieghevoli della serie Honor Magic sono i primi nel settore a sostituire i tradizionali materiali in lega di rame e acciaio inossidabile con una lega di titanio stampata in 3D, ottenendo una riduzione del peso del 40% e garantendo al contempo un'elevata resistenza strutturale per il dispositivo.

Inoltre, abbiamo compresso lo spessore della camera di vapore (VC) a un valore estremo di 0,22 mm (il 21% più sottile rispetto alle tradizionali VC in lega di rame). Pur spingendo al limite il design ultra-sottile, l'area della camera di vapore è comunque aumentata del 22% e lo spazio interno di circolazione del vapore è migliorato del 15%, determinando un notevole salto del 53% nelle prestazioni complessive di raffreddamento rispetto alle soluzioni tradizionali.

In aggiunta, combinata con materiali in grafite ad altissima conducibilità termica, l'area di raffreddamento totale dell'Honor Magic V6 raggiunge la cifra sbalorditiva di 14.320 millimetri quadrati, garantendo in modo completo che il dispositivo rimanga fresco e offra prestazioni costanti durante il multitasking e l'uso estremo."

Per quanto riguarda l'evoluzione del sistema di cerniere, quali innovazioni specifiche nei materiali e nella cinematica sono state introdotte nel V6 per eliminare quasi del tutto la piega visibile migliorando al contempo l'integrità strutturale complessiva del meccanismo di piegatura?

"Primo, il superamento dei limiti di resistenza e tenacità per ridefinire il punto di riferimento dell'affidabilità delle cerniere. L'Honor Magic V6 utilizza uno speciale acciaio di grado aerospaziale sviluppato autonomamente da Honor, con un carico di snervamento che raggiunge la straordinaria cifra di 2800 MPa. Questa non è solo il doppio della resistenza del montante A di un'automobile, ma si spinge anche infinitamente vicino al limite di resistenza fisica dei materiali in acciaio esistenti. Ancora più notevole è il fatto che, pur possedendo una durezza estremamente elevata, questo materiale vanta anche un allungamento a rottura totale superiore al 4%. Questa scoperta nella scienza dei materiali supera perfettamente la barriera tecnica in cui "altissima resistenza" ed "eccellente tenacità" sono difficili da bilanciare, portando un'affidabilità e una durata senza pari agli schermi pieghevoli.

Secondo, un design con tasso di perforazione ultra-basso per sopprimere la formazione della piega alla fonte. Nello stato aperto, attraverso una precisa ricostruzione strutturale, abbiamo migliorato significativamente la planarità complessiva della superficie di supporto della cerniera per lo schermo interno. Riducendo significativamente il "tasso di perforazione" (che si riferisce al rapporto tra l'area ritagliata sulla superficie di contatto tra la cerniera e lo schermo interno e l'area totale della cerniera) della piastra di supporto all'8,13%, abbiamo ottenuto un supporto fisico più completo e uniforme per lo schermo interno flessibile. Questo innovativo design con "meno fori, maggiore copertura" riduce notevolmente la comparsa di pieghe, offrendo agli utenti un'esperienza visiva e tattile più fluida e coinvolgente.

Terzo, l'ottimizzazione della traiettoria di movimento per combattere lo scorrimento del materiale (creep) nel lungo termine. Nello stato chiuso, abbiamo ulteriormente ottimizzato la precisa traiettoria di movimento della cerniera. Questa traiettoria a goccia accuratamente messa a punto si adatta perfettamente alla curvatura di flessione naturale dello schermo, riducendo al minimo l'effetto di "creep" generato nei materiali dello schermo flessibile durante la flessione ciclica a lungo termine. Ciò garantisce che, anche dopo anni di aperture e chiusure ad alta frequenza, lo schermo interno rimanga in condizioni eccellenti, piatto come nuovo."

In termini di tecnologia delle batterie al silicio-carbonio, quali progressi tecnici avete implementato nel V6 per aumentare ulteriormente la densità energetica senza compromettere l'efficienza della ricarica rapida o la salute a lungo termine della cella in un design così compatto?

"Primo, un significativo salto nel contenuto di silicio supera il collo di bottiglia della densità energetica. Il contenuto di silicio della nuova generazione di batterie al silicio-carbonio Honor è stato portato con successo al 25%. Questa svolta in un parametro chiave consente un notevole incremento della densità energetica senza aumentare il volume fisico della batteria, ponendo le basi per il design sottile e leggero del dispositivo pieghevole e per la sua lunga autonomia.

Secondo, l'innovazione dei processi a livello molecolare ridefinisce i limiti di sicurezza del separatore. Per affrontare le potenziali sfide di espansione fisica poste dall'elevato contenuto di silicio, abbiamo superato i limiti prestazionali dei separatori tradizionali. Attraverso un design innovativo nelle materie prime e nei processi, abbiamo ottenuto un orientamento delle catene molecolari più regolare e una maggiore cristallinità a livello molecolare. Questa scoperta tecnica ha aumentato la resistenza alla perforazione del separatore di oltre il 40% rispetto alla generazione precedente, fornendo al contempo una resistenza alla trazione altissima e offrendo un solido supporto fisico per la sicurezza e l'affidabilità a lungo termine della cella della batteria ad alto contenuto di silicio.

Terzo, l'introduzione di additivi compositi multifunzionali bilancia le prestazioni a un'ampia gamma di temperature con la salute a lungo termine. Nel sistema elettrochimico, abbiamo introdotto additivi compositi multifunzionali. Questa formula innovativa inibisce efficacemente le reazioni collaterali alle alte temperature e innalza significativamente la temperatura di decomposizione termica dell'elettrolita, ampliando notevolmente i confini della sicurezza termica della batteria. Ancora più importante, questo additivo dimostra un'eccellente compatibilità con i principali materiali catodici e anodici ad alta capacità, garantendo che la batteria mantenga prestazioni elettrochimiche superiori e stabili su un ampio intervallo di temperature. Ciò non solo garantisce l'efficienza della ricarica rapida ad elevate densità energetiche, ma estende anche in modo significativo la salute a lungo termine e la durata della batteria.

Attraverso innovazioni fondamentali nella scienza dei materiali e nell'elettrochimica, la batteria al silicio-carbonio dell'Honor Magic V6 bilancia perfettamente le molteplici esigenze di "estrema sottigliezza e leggerezza", "capacità ultra-grande", "ricarica rapida sicura" e "durata a lungo termine".

La progettazione del sistema ottico per il V6 deve essere stata un complesso puzzle architettonico; come siete riusciti a bilanciare l'integrazione di sensori fotografici più grandi con l'esigenza ingegneristica di mantenere un profilo complessivo estremamente piatto?

"Pur perseguendo un'estrema sottigliezza e leggerezza, l'Honor Magic V6 non scende a compromessi sulle capacità di imaging, raggiungendo un eccellente equilibrio tra un corpo pieghevole sottile e un comparto fotografico di livello flagship. In termini di configurazione hardware, l'Honor Magic V6 è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore di grandi dimensioni e di un obiettivo ultra-grandangolare, insieme a un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel leader nel settore, che garantisce un'esperienza di scatto di alta qualità su tutte le focali.

Per realizzare questo design all'interno del prezioso spazio interno di un telefono pieghevole, il nostro team di ingegneri ha collaborato profondamente con i partner industriali per completare molteplici ottimizzazioni approfondite nel design ottico e strutturale:

Abbiamo sviluppato un modulo fotografico ultra-sottile personalizzato. Ridisegnando l'architettura di impilamento interno del modulo fotografico, abbiamo compresso significativamente lo spessore sull'asse Z senza sacrificare la quantità di luce catturata o la dimensione dei pixel, liberando spazio prezioso per la sottigliezza complessiva del dispositivo.

L'introduzione di processi avanzati per ridurre in modo completo il volume del modulo. Per soddisfare i requisiti di sottigliezza del prodotto, non solo abbiamo personalizzato obiettivi frontali e ultra-grandangolari ultra-sottili, ma abbiamo anche adottato una soluzione di pilotaggio a motore SMA (Shape Memory Alloy) per la fotocamera principale, combinata con processi di produzione MOC avanzati. Questa soluzione combinata riduce significativamente la lunghezza e la larghezza (asse X/Y) della fotocamera, migliorando notevolmente l'utilizzo dello spazio all'interno del dispositivo.

L'applicazione di una soluzione integrata lente-supporto per risolvere la sfida dello spessore del teleobiettivo. I teleobiettivi periscopici sono sempre stati una grande sfida per la sottigliezza dei telefoni pieghevoli. A tal fine, abbiamo introdotto una soluzione di confezionamento con "lente e supporto integrati" per il modulo teleobiettivo periscopico del Magic V6. Questa tecnologia riduce significativamente l'altezza complessiva del modulo fotografico, consentendo agli utenti di godere di capacità di scatto a lunga distanza di alta qualità pur sperimentando una sensazione estremamente sottile e leggera."

Che ruolo gioca l'intelligenza artificiale a livello hardware nell'architettura del V6 per gestire dinamicamente il refresh rate del display, e come fa questo a ottimizzare specificamente il consumo energetico in base ai diversi tipi di contenuto con cui un utente potrebbe interagire su uno schermo pieghevole?

"Nell'Honor Magic V6, l'intelligenza artificiale a livello hardware funge da nucleo intelligente dell'architettura del display, bilanciando perfettamente un'esperienza visiva fluida con una lunga durata della batteria. Ecco come gestisce dinamicamente le frequenze di aggiornamento e ottimizza il consumo energetico:

Riconoscimento dei contenuti in tempo reale: guidata da una Neural Processing Unit (NPU) dedicata, l'IA a livello hardware può analizzare continuamente i contenuti dello schermo con latenza zero. Identifica istantaneamente diversi tipi di contenuti con cui l'utente interagisce, distinguendo tra testo statico, riproduzione di video cinematografici, navigazione dell'interfaccia utente e giochi ad alto frame rate.

Sincronizzazione LTPO precisa: lavorando in perfetta armonia con l'avanzato schermo pieghevole LTPO, l'IA può regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento tra 1 Hz e 120 Hz. Ad esempio, se state leggendo un documento statico o visualizzando foto, l'IA abbasserà la frequenza di aggiornamento a 1 Hz. Quando toccate lo schermo per scorrere, la frequenza di aggiornamento salirà immediatamente a 120 Hz per un'esperienza visiva ultra-fluida.

Protezione degli occhi Honor AI: l'IA non risponde solo ai contenuti sullo schermo, ma prevede anche i vostri scenari di utilizzo. Attraverso l'analisi algoritmica dei dati provenienti dai sensori interni del telefono, può, ad esempio, attivare la visualizzazione per alleviare il mal d'auto quando siete sui mezzi pubblici o abilitare la visualizzazione per conciliare il sonno in condizioni di scarsa illuminazione."

Concentrandosi sull'esperienza utente end-to-end, come avete affrontato la distribuzione del peso del V6 per garantire che, una volta aperto completamente, il dispositivo offra l'ergonomia di un tablet tradizionale eliminando lo sbilanciamento pesante in alto tipico delle generazioni precedenti di pieghevoli?

"L'Honor Magic V6 adotta uno schema asimmetrico di bilanciamento del peso della batteria: una batteria a capacità inferiore è posizionata sul lato destro del dispositivo, che ospita componenti pesanti come il modulo di imaging e la scheda madre PCB, mentre una batteria a capacità maggiore è posizionata sul lato sinistro, dove ci sono relativamente meno componenti. Attraverso un calcolo preciso del peso, la differenza di capacità tra le due batterie è controllata entro un intervallo ragionevole. Ciò non solo consente di ottenere un bilanciamento del peso quasi perfetto tra il lato sinistro e destro quando aperto, ma aumenta anche la capacità totale della batteria a 6660 mAh senza aumentare lo spessore del dispositivo, bilanciando efficacemente l'ergonomia con una lunga autonomia della batteria.

Telaio centrale in lega di alluminio aerospaziale serie 7: Il telaio centrale è realizzato con una lega di alluminio aerospaziale serie 7 ad altissima resistenza. Rispetto all'alluminio standard serie 6, la sua durezza e resistenza alla torsione sono significativamente migliorate, prevenendo efficacemente il comune problema della flessione del telaio nei dispositivi pieghevoli di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, i bordi del telaio centrale sono accuratamente lucidati per creare un'impugnatura sagomata che si adatta alla curva naturale del palmo, migliorando notevolmente il comfort durante l'uso prolungato.

In termini di durabilità, quali nuovi standard di test di resistenza, derivati dal feedback reale delle precedenti iterazioni del Magic V, sono stati applicati al meccanismo di piegatura del V6 per garantire prestazioni affidabili nel corso degli anni di utilizzo in varie condizioni ambientali?

"Sulla base del feedback reale degli utenti e della validazione di mercato dei precedenti prodotti della serie Magic V, abbiamo introdotto standard di test di durabilità più rigorosi per l'Honor Magic V6. Per garantire che il dispositivo mantenga prestazioni affidabili per anni in varie condizioni ambientali complesse, abbiamo implementato i seguenti aggiornamenti:

Primo, un salto completo nella resistenza alle cadute. In termini di protezione per l'intero dispositivo e per il meccanismo di piegatura, abbiamo aggiornato significativamente lo standard di regolazione ecologica dell'UE dal grado C della generazione precedente al grado A. Questo salto di standard significa che il Magic V6 possiede una maggiore resilienza strutturale quando si tratta di cadute accidentali quotidiane, con un ulteriore miglioramento sostanziale della resistenza alle cadute.

Secondo, un aggiornamento rivoluzionario nella resistenza alla polvere e all'acqua. Rispondendo alle esigenze degli utenti in climi variabili e ambienti complessi, la resistenza alla polvere e all'acqua dell'Honor Magic V6 è stata ulteriormente migliorata, passando dal livello IP58/IP59 della generazione precedente al livello IP69/IP69. Ciò garantisce che il meccanismo di piegatura rimanga sicuro e funzioni senza intoppi anche di fronte a un'intrusione estrema di polvere o a getti d'acqua ad alta pressione.

Terzo, l'ottenimento di doppie certificazioni di massimo livello dall'autorità internazionale SGS. Per verificare l'affidabilità a lungo termine, il nostro meccanismo di piegatura ha ottenuto con successo la certificazione SGS Drop & Impact Resistance - 5 Stars e la certificazione SGS High Quality Durable Folding - 500,000 Cycles. Ciò dimostra pienamente che la cerniera e lo schermo flessibile del V6 possono continuare a fornire agli utenti prestazioni durature, stabili ed eccellenti dopo enormi cicli di apertura e chiusura ad alta frequenza e impatti esterni."

Guardando alla più ampia filosofia tecnologica di Honor, in quali modi specifici il Magic V6 funge da fondazione o banco di prova per le innovazioni cross-platform che vedremo integrate nel più ampio ecosistema di punta di Honor, oltre la categoria degli smartphone?

"Il Magic V6 non è solo un punto di riferimento nel mercato degli schermi pieghevoli, ma anche un "incubatore" per le tecnologie all'avanguardia di Honor. Le capacità software e hardware accumulate dimostrano vaste prospettive per applicazioni cross-category. In termini di fondamenta hardware, lo schermo antigraffio in nanocristalli, la cerniera in acciaio sviluppata autonomamente da Honor e la batteria al silicio-carbonio hanno tutti superato una rigorosa verifica di produzione di massa sul Magic V6. Le proprietà dei materiali e la logica strutturale di queste tecnologie chiave possono essere rapidamente portate su terminali più avanzati. Ad esempio, sfruttando l'elevata densità energetica della batteria al silicio-carbonio si può ridurre significativamente il peso dei dispositivi indossabili intelligenti, offrendo il massimo comfort di utilizzo; allo stesso tempo, la superiore tenacità della tecnologia in acciaio sviluppata autonomamente da Honor può migliorare significativamente l'affidabilità e la durata di strutture meccaniche di precisione come il gimbal del Robot Phone.

A livello di ecosistema interattivo, il Magic V6, in qualità di nodo centrale per la connettività multiscenario, ha stabilito un framework cross-device maturo attraverso le sue soluzioni di collaborazione multi-schermo e di interazione a flusso di contenuti senza interruzioni. Questo framework abbatte le barriere tra i dispositivi e può fornire direttamente soluzioni altamente integrate a livello di sistema per futuri ecosistemi a grande schermo, ecosistemi di occhiali IA e altro ancora.

In sintesi, i risultati tecnologici verificati dal Magic V6 stanno immettendo continuamente slancio innovativo in terminali multiscenario come il Robot Phone e i dispositivi indossabili intelligenti, possedendo un immenso valore di empowerment transsettoriale e ampie prospettive per l'applicazione nell'ecosistema."

Considerando la visione di Honor per il futuro della connettività mobile, quali specifiche implementazioni hardware sono state integrate nel V6 per massimizzare la stabilità del segnale e la velocità dei dati, nonostante le inerenti sfide elettromagnetiche poste dal telaio metallico e dalla densa matrice di antenne interne?

"Per affrontare le sfide intrinseche di interferenza elettromagnetica poste dal telaio metallico del Magic V6 e dai densi componenti interni, abbiamo implementato una strategia hardware e strutturale completa e multidimensionale. Il nostro obiettivo è garantire che la stabilità del segnale e le velocità di trasmissione dei dati rimangano ai vertici del settore, indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia chiuso o aperto.

Le seguenti sono le soluzioni hardware specifiche integrate nell'Honor Magic V6:

Chip di potenziamento RF sviluppato internamente: per massimizzare l'efficienza di ricezione e trasmissione del segnale, il Magic V6 è dotato dell'ultimo chip di radiofrequenza (RF) sviluppato internamente da Honor. Questo hardware dedicato funge da cervello intelligente per la connettività, ottimizzando dinamicamente i segnali in banda base e migliorando significativamente la potenza di trasmissione dell'antenna e la sensibilità di ricezione, garantendo connessioni stabili anche in ambienti con segnale debole come ascensori, scantinati o treni ad alta velocità.

Architettura di antenne distribuite Surround 3D: posizionando strategicamente più nodi di antenna in vari punti del corpo del dispositivo e dell'area della cerniera, ci assicuriamo che i percorsi del segnale rimangano liberi, massimizzando così il throughput dei dati 5G e Wi-Fi.

Commutazione intelligente delle antenne tramite IA e rilevamento della presa: considerando i diversi modi in cui gli utenti tengono in mano i dispositivi pieghevoli (chiusi, aperti, orizzontali, verticali), il posizionamento delle mani può potenzialmente bloccare i percorsi del segnale. Abbiamo integrato sensori capacitivi avanzati e algoritmi di rilevamento della presa basati sull'IA. L'hardware è in grado di identificare istantaneamente come l'utente sta tenendo il dispositivo e passare senza interruzioni all'antenna con il segnale più forte in tempo reale. Ciò garantisce che le velocità di trasmissione dei dati rimangano ininterrotte durante il gioco o lo streaming in alta definizione."