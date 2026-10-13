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HP presenta OmniBook 5 e ProBook 4 con pannelli OLED e processori per l'AI

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La società aggiorna l'offerta hardware consumer e professionale introducendo telai ultrasottili in alluminio e accelerazione NPU integrata

HP presenta OmniBook 5 e ProBook 4 con pannelli OLED e processori per l'AI
13 ottobre 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

HP Inc. ha annunciato l'ampliamento della propria linea di computer portatili con la presentazione dei modelli HP OmniBook 5, destinato al segmento consumer, e HP ProBook 4, orientato alle piccole e medie imprese. Il nuovo OmniBook 5 adotta un telaio in alluminio dallo spessore di 11,77 millimetri e un peso di 1,16 chilogrammi, integrando processori Intel Core forniti di unità di elaborazione neurale dedicate all'esecuzione locale di funzioni basate sull'intelligenza artificiale.

hp omnibook 5 14 soft honey dew profile right

L'equipaggiamento hardware comprende un display touch OLED da 14 pollici con opzioni di risoluzione fino a 2.5K, copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 100%, luminosità di picco pari a 620 nit e un rapporto tra schermo e corpo del 90%. Sul piano dell'autonomia operativa, i test interni dell'azienda indicano una durata della batteria fino a 42 ore nella riproduzione video locale a 1080p, affiancata da una cerniera con apertura a 180 gradi, due porte USB-C e una fotocamera a infrarossi con risoluzione Full HD per l'autenticazione biometrica tramite Windows Hello. Riguardo agli obiettivi commerciali e di progettazione della nuova gamma, Samuel Chang, Senior Vice President e Division President Consumer Personal Systems di HP Inc., ha dichiarato: "I consumatori di oggi si aspettano una tecnologia che si integri in modo naturale nella loro vita: dal design curato, facile da usare e sufficientemente potente da supportare ogni attività, dalla collaborazione e dalla creazione di contenuti fino all’intrattenimento e alla produttività quotidiana. Il nuovo HP OmniBook 5 risponde esattamente a queste esigenze, combinando un design premium ed esperienze immersive con un display OLED dai colori brillanti, il tutto in un dispositivo estremamente portatile pensato per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento”.

Contestualmente, HP ha svelato il rinnovato ProBook 4, indicato come il notebook aziendale più sottile del proprio catalogo commerciale grazie a uno spessore di 12 millimetri e un peso base di 1,18 chilogrammi. Il dispositivo, pensato per i professionisti, adotta uno schermo OLED da 14 pollici a 120 Hz con risoluzione 2.8K, processori fino a Intel Core 7i capaci di erogare fino a 17 TOPS di potenza di calcolo NPU, fino a 32 GB di memoria RAM, un terabyte di archiviazione SSD e una batteria da 70 Wh dotata di ricarica rapida e conformità agli standard di resistenza MIL-STD.

hp probook 4 g2is 14 ai pc eclipsegray frontleft

Sul fronte della distribuzione, la versione HP OmniBook 5 14 AI PC viene introdotta sul mercato statunitense a partire dal mese di ottobre con un prezzo base di 699,99 dollari tramite i canali ufficiali HP.com e Best Buy, mentre il modello professionale HP ProBook 4 G2iS 14 AI PC sarà commercializzato nel corso del mese di novembre con listini prezzi che verranno ufficializzati in prossimità del lancio.

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