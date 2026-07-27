circle x black
Cerca nel sito
 

Il Cnr rivela che oltre il 43% degli studenti è stato interessato da episodi di violenza giovanile

sponsor

I dati dello studio ESPAD Italia evidenziano la diffusione di comportamenti violenti tra i 15 e i 19 anni, con un incremento preoccupante delle condotte più gravi e della violenza digitale

Il Cnr rivela che oltre il 43% degli studenti è stato interessato da episodi di violenza giovanile
27 luglio 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo i dati dello studio ESPAD Italia, diffusi dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc) e basati su oltre 17.000 questionari raccolti nelle scuole, il 43,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha riferito di aver agito o subito almeno un comportamento violento nel corso del 2025, con una netta prevalenza maschile del 49,8% rispetto al 37,2% registrato tra le ragazze.

Tra le condotte rilevate, la partecipazione a risse rappresenta l'episodio più frequente, mentre destano particolare allarme gli indicatori ad alta criticità che risultano quasi triplicati rispetto al 2018, come le aggressioni nei confronti degli insegnanti e l'uso di armi per estorcere beni. Accanto alla dimensione fisica, l'indagine evidenzia la crescita della violenza esibita e condivisa tramite smartphone, con l'undici percento degli studenti che ha assistito a scene di violenza filmate e diffuse in rete, raddoppiando i dati registrati sette anni prima.

L'analisi dei contesti socio-relazionali dimostra che tali comportamenti si concentrano prevalentemente nei casi in cui si registrano forti difficoltà nei rapporti con i docenti, in famiglia o con i coetanei, oltre a mostrare una correlazione con l'uso di sostanze illegali e comportamenti a rischio, mentre fattori protettivi emergono da un dialogo positivo con i genitori e dalla pratica della lettura.

La violenza tra pari non è un fatto episodico, attraversa la quotidianità di una quota ampia di adolescenti”, commenta Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca Cnr-Ifc e responsabile di ESPAD Italia. “Preoccupano gli indicatori più gravi in crescita come l’uso di armi, le aggressioni agli insegnanti, ben sopra i livelli pre-pandemici, e la progressiva normalizzazione della violenza come contenuto da guardare e condividere. I dati dicono anche dove intervenire: la violenza si concentra dove le relazioni si incrinano, a scuola come in famiglia. La risposta deve essere strutturale: competenze emotive, educazione digitale e un lavoro costante sulle dinamiche di gruppo, mettendo in rete scuola, famiglie e servizi territoriali”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cnr violenza giovanile comportamenti violenti violenza digitale ESPAD Italia Cnr Ifc Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr Ifc)
Vedi anche
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza