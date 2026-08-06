Il codice segreto dei neuroni, lo studio CNR su Nature

Un team di ricerca italo-britannico, composto dall'Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano (Cnr-In) e dall'MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, ha completato la più estesa mappatura molecolare mai realizzata del cordone nervoso della Drosophila melanogaster, l'equivalente del midollo spinale dei vertebrati, pubblicando i risultati sulla rivista scientifica Nature.

Il moscerino della frutta rappresenta un organismo modello essenziale per le neuroscienze e, dopo la recente ricostruzione del suo connettoma totale, questa nuova indagine chiarisce sia le interconnessioni cellulari sia i processi mediante i quali ciascun neurone definisce la propria identità specifica durante lo sviluppo embrionale. La ricerca ha portato alla luce un principio organizzativo generale del sistema nervoso, evidenziato dalle parole di Erika Donà, ricercatrice del Cnr-In che ha diretto il lavoro insieme a Sebastian Cachero e Greg Jefferis dell'MRC Laboratory of Molecular Biology, ha spiegato: “Abbiamo scoperto che ogni neurone conserva una sorta di 'codice a barre molecolare' che riflette l'ordine in cui è stato generato durante lo sviluppo. Questo meccanismo, già ipotizzato in parte nel midollo spinale dei mammiferi, emerge qui per la prima volta a livello dell'intero sistema nervoso, offrendo una prospettiva globale su come nasce e si organizza la diversità neuronale”.

L'indagine svolta in parallelo su campioni di entrambi i sessi ha inoltre chiarito i fattori all'origine dei dimorfismi sessuali nel sistema nervoso, dimostrando come la morte cellulare programmata agisca su scala più ampia del previsto per originare popolazioni neuronali esclusive degli individui maschili, e come cellule nate contemporaneamente possano seguire percorsi genetici differenti per acquisire strutture e collegamenti distinti nei due sessi. A supporto della ricerca globale, l'intero corpus di dati è stato messo a disposizione degli studiosi attraverso una piattaforma online aperta e liberamente consultabile, con l'obiettivo di integrare profili molecolari, anatomici e funzionali per comprendere le regole fondamentali alla base dell'architettura cerebrale negli organismi animali.