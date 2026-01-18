Il Foodtech nel 2026: tra mercati globali e l'eccellenza tecnologica del Made in Italy

Il settore tecnologico applicato al cibo sta attraversando una fase di rivoluzione ed espansione senza precedenti. Il cosi detto concetto di "foodtech", non si limita più alla sola distribuzione, ma connette l'intera catena del valore: dalla produzione agricola hi-tech (AgTech) alla trasformazione industriale, fino alla gestione degli sprechi e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Il mercato globale del Foodtech ha già superato la soglia dei 360 miliardi di dollari con una traiettoria di crescita che punta con decisione al traguardo dei 400 miliardi entro il 2027.

Con un fatturato di 2,5 miliardi di euro nel 2025 e una spinta agli investimenti che oltrepassa i 250 milioni annui, l'Italia conferma una solidità strutturale fuori dal comune nel comparto tecnologico.

SIGEP World 2026: i riconoscimenti all'innovazione

La recente cerimonia dei Lorenzo Cagnoni Innovation Awards a Rimini ha ufficializzato le eccellenze che stanno guidando questa trasformazione. Il premio, promosso da Italian Exhibition Group in collaborazione con ANGI e ICE Agenzia, ha evidenziato come tecnologia e responsabilità ambientale siano ormai un binomio inscindibile.

Nella categoria Sostenibilità, realtà come Illy Caffè S.p.A., SMEG S.p.A. e Modular S.r.l. sono state premiate per l'impegno nell'efficientamento energetico. "L’innovazione nel foodtech è il motore che sta ridisegnando il futuro del settore", ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. "Questi premi dimostrano che quando giovani talenti, imprese e istituzioni collaborano, l’Italia può guidare la leadership globale in sostenibilità e tecnologia alimentare".

Il versante Digital Innovation & AI ha visto primeggiare aziende come Krupps S.r.l. e Robomagister S.r.l., protagoniste nell'integrare la robotica e la gestione intelligente dei dati nelle cucine professionali, garantendo un'ottimizzazione delle risorse e standard qualitativi superiori.

Startup e nuovi mercati

L' International Startup Village , curato da ANGI e IEG, ha ospitato 20 progetti internazionali fungendo da agorà per investitori e aziende. Tra le realtà emergenti premiate nella categoria Startup figurano Bonfitaly S.r.l. , Bio Ice Cream Dots e Nutras S.r.l. , specializzate in soluzioni che spaziano dalla nutrizione avanzata a metodi di produzione non convenzionali.

I premiati per categoria

Di seguito una sintesi delle eccellenze premiate negli ambiti produttivi e tecnologici:

Best Organic / Free From Product : Burroliva, Molino Grassi, Hacco Inc.

Equipment & Kitchen Materials : Margot S.r.l., GI.METAL S.r.l., Think:Water S.r.l.

Packaging Solutions : Polo Plast S.r.l., SPL Industries S.r.l., Lesaffre Italia S.p.A.

Frozen & Ready-Made : Il Panificio di Camillo S.r.l., Forno d’Asolo S.p.A., Sammontana S.p.A.

Ingredients & Semi-Finished: Campmix, Louis François S.A., Torrcaffè S.r.l.

L'edizione 2026 del SIGEP World conferma l'Italia come hub centrale per il networking globale, trasformando l'innovazione tecnologica nella principale leva per la competitività internazionale del Made in Italy.