Il negozio temporaneo di Piazza del Liberty 8 apre finalmente le porte al pubblico senza bisogno di prenotazione. Fino al 20 dicembre sarà possibile acquistare merchandising ufficiale, collezioni inedite per l'Europa e incontrare dal vivo i personaggi più celebri della casa di Kyoto

Terminato il weekend inaugurale riservato a chi si era assicurato un posto tramite il portale online, il Nintendo Pop-Up Store di Milano entra ufficialmente nella sua fase di apertura regolare. A partire da oggi, lunedì 23 novembre, e fino al prossimo 20 dicembre 2026, l'accesso al punto vendita situato nel cuore del capoluogo lombardo, in Piazza del Liberty 8, diventa completamente libero. I visitatori potranno entrare tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 20:00, tenendo presente che gli ingressi saranno regolati in base al raggiungimento della capienza massima consentita all'interno dei locali.

Si tratta del primo temporary store indipendente della casa di Kyoto nel nostro Paese, un'iniziativa che raccoglie l'eredità della prima apparizione vista a Lucca Comics & Games 2024 e che porta anche in Italia un assaggio dell'esperienza offerta dalle sedi permanenti giapponesi e statunitensi. È bene specificare che il negozio non tratta la vendita di console, videogiochi o altro materiale hardware e software, ma si concentra interamente sul merchandising ufficiale.

Sugli scaffali trova spazio un catalogo particolarmente ricco, pensato per coprire le principali proprietà intellettuali dell'azienda: da Super Mario e Donkey Kong fino a The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon, Kirby e Metroid. L'offerta spazia tra peluche, spille, portachiavi, capi d'abbigliamento, borse e oggettistica per la casa. Tra i pezzi più ricercati figurano i prodotti della linea Nintendo Pop-Up Store, solitamente reperibili soltanto nei negozi fisici ufficiali e assenti dagli store digitali, affiancati dalla collezione invernale Mario Winter, al suo debutto assoluto sul mercato europeo, e dalla linea My Mario rivolta al pubblico più giovane.

L'esperienza all'interno dello spazio milanese non si limita tuttavia agli acquisti. Durante il periodo di apertura sono previsti momenti dedicati all'intrattenimento, con la possibilità di scattare fotografie insieme ai costume character di alcuni dei protagonisti più riconoscibili dell'universo Nintendo.