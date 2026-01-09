Il ritorno della Megaevoluzione: annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon si appresta a vivere una trasformazione strutturale. The Pokémon Company International ha ufficializzato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto, espansione che segna il ritorno di una delle meccaniche più amate dai giocatori, aggiornata agli standard attuali del gioco. Disponibile dal 27 marzo 2026, il set si posiziona come il punto di congiunzione tra il gioco da tavolo e l'attesissimo titolo videoludico Leggende Pokémon: Z-A, ambientando le proprie dinamiche nella cornice urbana di Luminopoli.

Meccaniche di gioco: l'impatto dei Pokémon-ex Megaevoluzione

La novità più rilevante è l'introduzione di quattro Pokémon-ex Megaevoluzione inediti, che faranno il loro esordio assoluto nel GCC: Mega Zygarde-ex, Mega Starmie-ex, Mega Clefable-ex e Mega Skarmory-ex.

Queste carte rappresentano un elemento di "alto rischio e alta ricompensa" all'interno dei mazzi competitivi. Caratterizzate da un elevato numero di Punti Salute (PS) e attacchi capaci di generare danni ingenti, le Megaevoluzioni impongono una gestione strategica oculata: la loro messa fuori combattimento (KO) concede infatti all'avversario ben tre carte Premio, modificando radicalmente il ritmo della partita.

Composizione del set e collezionismo

L'espansione Equilibrio Perfetto si preannuncia particolarmente ricca di contenuti sia per i collezionisti sia per i giocatori, proponendo un set variegato che include nove Pokémon-ex standard affiancati da quattro potenti varianti Mega, oltre a undici carte rare illustrazione di Pokémon fortemente focalizzate sul design artistico. L'offerta si completa con diciotto carte in versione ultrarara, che comprendono sia creature sia supporti Allenatore, e sei versioni rare illustrazione speciale che rappresentano il vero vertice estetico e qualitativo dell'intero set.

Roadmap del rilascio: dai tornei fisici al digitale

Il debutto dell'espansione avverrà attraverso una serie di fasi progressive coordinate dal programma Play! Pokémon:

14 marzo 2026: inizio dei tornei prerelease presso i rivenditori indipendenti autorizzati, offrendo ai giocatori la possibilità di testare le nuove carte in anteprima.

﻿26 marzo 2026: lancio globale sulla piattaforma digitale GCC Pokémon Live (disponibile per iOS, Android, macOS e Windows).

27 marzo 2026: distribuzione ufficiale presso i rivenditori di tutto il mondo in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.

L'integrazione tra fisico e digitale sarà supportata da bonus in-game per gli utenti dell'app, consolidando l'ecosistema cross-platform di The Pokémon Company.