Il torneo mondiale eSports FIFAe World Cup 2024

La competizione globale prenderà il via a Riyadh, Arabia Saudita, il 9 dicembre con un montepremi di $100.000 in palio

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato, in una nota ufficiale, che il torneo FIFAe World Cup 2024 prenderà il via il 9 dicembre e si concluderà il 12dicembre. La competizione ufficiale eSports ospitata dalla FIFA si svolgerà nella SFE Arena (Riyadh, Arabia Saudita), la più grande arena eSports al mondo, con pubblico dal vivo e dirette streaming.

Il torneo si disputerà su Console (PS4 e PS5) e Mobile. Gli atleti in gara rappresenteranno i propri Paesi dopo aver dominato le impegnative qualificazioni in-game, che hanno visto la partecipazione di oltre 14 milioni di utenti. Nella divisione console, 54 giocatori provenienti da 18 Paesi si sfideranno in intense partite 2v2, in cui tattica e lavoro di squadra saranno messi a dura prova.

Nella divisione mobile, 16 giocatori provenienti da 16 Paesi si sfideranno in scontri 1v1, dimostrando quanto anche il piccolo schermo possa ospitare sfide emozionanti. Qui di seguito il video di lancio del torneo mondiale

Accanto alla competizione, KONAMI lancerà una campagna eFootball™ in linea con la FIFAe World Cup, arricchendo l'esperienza in-game e offrendo ai giocatori la possibilità di vincere punti eFootball™ e GP durante il periodo del torneo. Gli spettatori potranno seguire l'evento in streaming live, partecipando virtualmente all'entusiasmo e all'energia del torneo.

La FIFAe World Cup non è solo una dimostrazione di abilità e strategia; è anche un festival che celebra la cultura del gaming, unendo appassionati da tutto il mondo. Con un'atmosfera elettrizzante e premi generosi, il torneo stabilisce nuovi standard nel mondo degli e-sports, promuovendo lo spirito sportivo e l'innovazione.

Il torneo rappresenta una fusione perfetta di talento, tecnologia e passione, facendo della FIFAe World Cup 2024 un evento imperdibile per ogni appassionato di eFootball. Che si tratti di tifare per i giocatori preferiti o di godersi l'alta tensione delle partite, c'è qualcosa per tutti in questo appuntamento globale.

"eFootball" è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES", con all’attivo oltre 750 milioni di download in tutto il mondo.