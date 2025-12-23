Innovazione industriale: la BEI finanzia la ricerca Comau con 50 milioni di euro

L'operazione, sostenuta dai programmi InvestEU e TechEU, punta a rafforzare la robotica avanzata e la transizione energetica negli stabilimenti di Torino e Bari

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Comau hanno siglato un accordo di finanziamento da 50 milioni di euro destinato ad accelerare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della robotica e dell'automazione avanzata. L’investimento è finalizzato al potenziamento della competitività industriale europea attraverso la digitalizzazione di settori strategici, con ricadute dirette sul territorio italiano, in particolare nei poli produttivi di Torino e Bari.

Il quadro strategico: InvestEU e TechEU

L’operazione si inserisce nella cornice di InvestEU, il programma dell'Unione Europea per gli investimenti, e risponde agli obiettivi di TechEU, iniziativa del Gruppo BEI che mira a mobilitare 250 miliardi di euro entro i prossimi tre anni. L'obiettivo è favorire l'autonomia tecnologica del continente, sostenendo le imprese impegnate nelle trasformazioni digitali e green.

"Sostenere l’innovazione industriale europea e la transizione verso un modello produttivo più digitale, sostenibile e competitivo è una priorità al centro del programma InvestEU, di cui il Gruppo BEI è il principale partner attuativo", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. "Investire in robotica avanzata, automazione ed e-mobility significa rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa, sostenere occupazione qualificata e accompagnare le imprese europee nelle grandi trasformazioni industriali in corso".

Aree di intervento: dalle batterie all’idrogeno

Il piano di sviluppo di Comau prevede l’estensione delle tecnologie di automazione a comparti eterogenei che vanno oltre il tradizionale ambito automobilistico. Le risorse saranno impiegate per:

Energie rinnovabili: sviluppo di soluzioni per celle a combustibile a idrogeno.

E-mobility: automazione dei processi per la produzione e il riciclo di batterie per veicoli elettrici e stoccaggio stazionario.

Settori pesanti: applicazioni avanzate per l’aerospazio, la cantieristica navale e la logistica.

Digitalizzazione: evoluzione delle macchine utensili e dei sistemi digitali per la manifattura.

Impatto sulla competitività territoriale

Il rafforzamento del know-how negli stabilimenti italiani è considerato una leva essenziale per rispondere alle fluttuazioni di un mercato caratterizzato da incertezza e rapidi cambiamenti tecnologici. Secondo Pietro Gorlier, CEO di Comau: "Il sostegno della Banca Europea per gli Investimenti ci fornisce maggiore forza per perseguire la nostra strategia di sviluppo sostenibile, volta a progettare e produrre quelle soluzioni di automazione avanzata che permettono di rispondere alle sfide di un mercato segnato da una profonda incertezza e da una rapida trasformazione tecnologica". Gorlier ha inoltre evidenziato come tali tecnologie siano "una leva essenziale per la crescita del sistema produttivo europeo, permettendo alle aziende di competere a livello globale in settori di particolare rilevanza per il presente e il futuro dell’industria".