iPhone 16 e 16 Plus, conferme sui colori del prossimo smartphone Apple

Secondo molteplici indiscrezioni, l'iPhone 16 presenterà un nuovo design per la fotocamera, con lenti allineate verticalmente. Una nuova immagine pubblicata sui social media dall'insider Sonny Dickson mostra dei modelli test del prossimo smartphone Apple con questo nuovo design, oltre a nuove opzioni di colore per quest'anno. Come riportato in precedenza, il nuovo layout della fotocamera dell'iPhone 16 disporrà il sensore principale e le lenti ultragrandangolari in modo verticale. Il cambiamento dovrebbe consentire il supporto alla registrazione di video spaziali con l'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus, una funzione attualmente esclusiva dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max.

Nel frattempo, le immagini mostrano anche nuove colorazioni per la gamma iPhone 16. Per ricordare, l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus sono disponibili nei seguenti colori: blu, giallo, rosa, verde, nero. L'analista Ming-Chi Kuo ha riferito che l'iPhone 16 e l'iPhone 16 Plus saranno disponibili nei seguenti colori: blu, rosa, bianco, nero, verde. I modelli test dell'iPhone 16 mostrati in questa nuova immagine confermano ulteriormente le nuove colorazioni e ci danno una prima occhiata alle sfumature specifiche che Apple intende utilizzare. iPhone 16 e iPhone 16 Plus dovrebbero anche essere dotati del chip A18, 8GB di RAM, entrambi in grado di far dunzionare Apple Intelligence, un nuovo pulsante di cattura sul lato destro, il pulsante "azione" e altro ancora. I nuovi modelli saranno annunciati a settembre insieme all'iPhone 16 Pro e all'iPhone 16 Pro Max e al nuovo Apple Watch.