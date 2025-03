iPhone pieghevole, possibile lancio nel 2026: super sottile e senza Face ID

Il panorama tecnologico in continua evoluzione vede i dispositivi pieghevoli emergere come una categoria di prodotto sempre più rilevante. In questo contesto, Apple, pur mantenendo il suo tradizionale riserbo, è oggetto di crescenti speculazioni riguardanti un possibile ingresso nel mercato dei "foldable". L'analista Ming-Chi Kuo, figura autorevole nel settore delle previsioni tecnologiche legate all'azienda di Cupertino, ha recentemente condiviso alcune proiezioni sul primo iPhone pieghevole, offrendo spunti interessanti ma, al contempo, sottolineando l'incertezza che ancora circonda il progetto. Secondo Kuo, il dispositivo pieghevole di Apple si distinguerà per alcune scelte progettuali significative. In particolare, l'analista prevede l'abbandono del sistema di riconoscimento facciale Face ID, in favore di un sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel pulsante di accensione. Questa scelta sarebbe dettata dalla necessità di contenere lo spessore del dispositivo, con l'obiettivo di raggiungere i 4,5-4,8 mm quando aperto, avvicinandosi al record mondiale di 4,2 mm attualmente detenuto da altri produttori.

Sul fronte fotografico, Kuo ipotizza la presenza di un sistema a doppia fotocamera posteriore, presumibilmente per garantire versatilità e qualità d'immagine in linea con gli standard elevati di Apple. Per quanto riguarda la tempistica di lancio, l'analista colloca l'arrivo del dispositivo pieghevole non prima della fine del 2026, un orizzonte temporale che suggerisce come il progetto sia ancora in una fase di sviluppo non definitiva. Un altro aspetto cruciale, e prevedibile, riguarda il posizionamento di prezzo. Kuo stima un costo superiore ai 2.000 dollari, posizionando il dispositivo nella fascia premium del mercato, coerentemente con la strategia di prezzo adottata da Apple per i suoi prodotti di punta. È fondamentale, tuttavia, approcciare queste proiezioni con la dovuta cautela. Lo stesso Kuo sottolinea come le specifiche tecniche del dispositivo non siano ancora state finalizzate da Apple. Inoltre, l'analista, in passato, ha già formulato previsioni sui dispositivi pieghevoli dell'azienda che non si sono poi concretizzate. Pertanto, le informazioni attualmente disponibili vanno considerate come indicative di una possibile direzione di sviluppo, piuttosto che come certezze assolute.