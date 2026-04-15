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IT: Capozzi (WIIT), 'tecnologie europee sempre più interessanti per aziende Ue'

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15 aprile 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"WIIT è un cloud provider che aiuta le organizzazioni ad evolvere dal punto di vista tecnologico. Il cloud è nato vent'anni fa e in questo tempo ha democratizzato la tecnologie, permettendo anche alle imprese medio piccole di accedere a tecnologie che altrimenti sarebbe stato troppo costoso approcciare. In questo momento di instabilità e incertezza geopolitica, l'esigenza più sentita all'interno di organizzazioni è" di innovare ulteriormente, perché "le tecnologie usate fino all'altro ieri cominciano a diventare meno gradite alle aziende per vari motivi: perché diminuisce il controllo, perché aumenta il rischio ecc. In questo scenario, le tecnologie che hanno una matrice europea sono molto più interessanti per le imprese europee stesse". Lo afferma Davide Capozzi, Innovation & solution architecture director WIIT, intervenendo all'edizione 2026 del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana oggi a Milano, l'appuntamento di riferimento per le relazioni tra persone e tecnologie all'interno delle organizzazioni.

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