Jensen Huang e Mark Zuckerberg discuteranno il futuro della grafica e dei mondi virtuali al SIGGRAPH 2024

In una recentissima nota sul blog ufficiale, Nvidia ha annunciato che il 29 luglio, durante la 50ª edizione della conferenza SIGGRAPH a Denver, punto di riferimento per l'innovazione tecnologica e per la grafica, Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, e Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, terranno un dialogo pubblico sui futuri sviluppi dell'intelligenza artificiale, delle simulazioni virtuali e dell'evoluzione del mondo del computing. L'annuncio, che sta già generando un'ondata di commenti entusiastici sui social, sottolinea anche la presenza di relatori d'eccezione come Dava Newman del MIT Media Lab e Mark Sagar di Soul Machines, ai quali sarà affidato il compito di illustrare quali saranno le future intersezioni tra bioingegneria, design e umani digitali.

In omaggio alla ricca eredità dei 50 anni del SIGGRAPH, verrà inoltre presentato al pubblico il primo "Stephen Parker Award", in memoria delle innovazioni di Stephen Parker, vice presidente di Nvidia, che ha lasciato un segno indelebile nel campo della grafica interattiva e del ray tracing.

La presenza di circa 100 espositori alla conferenza e l'Innovation Zone di SIGGRAPH, dove oltre una dozzina di startup mostreranno come le innovazioni grafiche stiano trovando applicazione in campi diversi come la robotica, la manifattura e la ricerca scientifica, rappresentano indizi inconfutabili di un settore poliedrico in rapidissima evoluzione. Per portare alcuni esempi, Tomorrow.io mostrerà come punta a rivoluzionare la climatologia utilizzando il gemello digitale Nvidia Earth-2 per fornire previsioni meteorologiche precise, mentre Looking Glass, pioniere della nuova tecnologia olografica presenterà esperienze di contenuto 3D senza bisogno di visori.

Dagli albori nel 1974 a Boulder, Colorado, SIGGRAPH si è distinta per essere stata palcoscenico per la presentazione di innovazioni rivoluzionarie come l'"Aspen Movie Map", antenato di Google Street View, e la prima proiezione di Luxo Jr. di Pixar, che ha ridefinito l'arte dell'animazione.