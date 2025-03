"Keep Racism Out" il kit è ufficialmente in-game in EA SPORTS FC 25

Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) rinnovano la collaborazione per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione nel calcio. In occasione della 29ª e 30ª giornata della Serie A Enilive 2024/2025, e in concomitanza con la XXI Settimana di Azione contro il razzismo (17-23 marzo 2025), viene promossa la campagna di sensibilizzazione "Keep Racism Out".

"Se discrimini, se sei razzista, TU sei #OUT"

Il messaggio chiave della campagna è chiaro e diretto: il razzismo non ha posto nel calcio. Il nuovo spot "Keep Racism Out", con la partecipazione di Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri, sarà trasmesso sui canali social e negli stadi, ribadendo che il calcio è di tutti, ma chi semina odio ne è escluso.

Durante le giornate di campionato, gli stadi si vestiranno a tema "Keep Racism Out", con podi portapallone, archi di allineamento e lavagne sostituzioni personalizzate. I capitani indosseranno fasce simbolo, e le maglie dei giocatori avranno la patch dedicata. Lo spot sarà trasmesso sui maxischermi, e gli speaker leggeranno testi di sensibilizzazione.

Dirigenti, allenatori e calciatori porteranno l'adesivo della campagna durante le interviste, e una grafica dedicata sarà trasmessa in TV. Il kit "Keep Racism Out" sarà disponibile in EA SPORTS FC 25, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di promuovere il messaggio.

Il kit "Keep Racism Out" è ufficialmente in-game in EA SPORTS FC 25 all'interno della modalità Football Ultimate Team(FUT). I players di tutto il mondo potranno promuovere il messaggio sbloccando il kit personalizzato con i colori blu scuro e azzurro della Lega Serie A, la striscia rossa sul fronte delle maglie e il logo Keep Racism Out. Questa iniziativa si inserisce all'interno della campagna annuale, di lunga data, di EA SPORT FC per supportare con orgoglio la leghe partner nella lotta continua contro il razzismo.

Lega Serie A e UNAR hanno realizzato un manifesto che ribadisce i valori della campagna: il razzismo non è un'opinione, è fuori dal calcio e dalla società. Il calcio deve essere uno spazio di inclusione, passione e rispetto, senza distinzioni di etnia, genere, religione o orientamento.

La collaborazione tra Lega Serie A e UNAR, avviata nel 2020, si rafforza con questa campagna, che mira a sensibilizzare il pubblico e a promuovere un cambiamento culturale nel mondo del calcio e nella società.