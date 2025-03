Key – The Energy Transition Expo svelati tutti i premi ai Lorenzo Cagnoni Innovation Awards

Ey - The Energy Transition Expo si conferma il punto di riferimento europeo per il settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, consolidando il proprio ruolo di incubatore di innovazione e opportunità di mercato. L’evento rinnova l’area dedicata a Start-Up e Innovazione, favorendo il dialogo tra imprese, nuove realtà imprenditoriali e stakeholder del settore. Un’occasione unica per scoprire tecnologie, servizi e soluzioni integrate che stanno trasformando il panorama energetico in Italia e nel Mediterraneo, rispondendo alle sfide della transizione energetica e alle nuove politiche climatiche.

L’iniziativa è organizzata da Italian Exhibition Group SpA, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), in collaborazione con Ice - Italian Trade Agency, Arte-Er, Fondazione Mai, Confindustria e con ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in qualità di Main Partner.

Un momento di straordinaria rilevanza nella giornata inaugurale di mercoledì 5 marzo è stata la cerimonia di consegna del Premio “Lorenzo Cagnoni” per l’Innovazione, il prestigioso riconoscimento dedicato alle start-up e alle soluzioni più innovative che stanno ridisegnando il futuro della transizione energetica. Un’iniziativa realizzata in partnership con Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Ice-Agenzia, che conferma ancora una volta il ruolo centrale di KEY - The Energy Transition Expo come piattaforma di riferimento per l’innovazione e il lancio di tecnologie all’avanguardia nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Tra le startup premiate, delle oltre 30 presenti nell’area dell’innovation district, il riconoscimento è andato a: Trailslight S.r.l. (ritirato dall’ Ing. Massimo Rebernig, Ceo & Co-Founder), Reefilla S.r.l. (ritirato da Pietro Balda, Co-founder & Tech and Product Officer) e Sizable Energy S.r.l. (ritirato da Lorenzo Gardoni - Ing. Energetico).

I premi innovazione alle aziende espositrici, divisi per categoria sono andati invece alle seguenti realtà:

per il settore Solar exhibition & conference a Horay Solar Co., Ltd (ritirato da Mr. Yann LIU, Vice President Horay Solar Co); per il settore Wind expo for med a Italian Wind Technologies S.r.l. (ritirato da Giuseppe Grauso, Amministratore Unico); per il settore Key storage expo a Energy Dome S.p.A. (ritirato da Francesco Oppici, Co-Founder and Cpo); per il settore Hydrogen power expo a Rina Services S.p.A (ritirato da Filippo Cirilli, Manufacturing Process Improvement Manager Rina), per il settore Energy efficiency expo a Renovis S.r.l. (ritirato da Alessandro Brizzi, Chief Operation Officer), per il settore e-Mobility expo a Camel Energy GmbH (ritirato da Mr. Max Ma, Sales Director Camel Energy), per il settore Sustainable city a Alperia S.p.A. (ritirato dall’Ing. Giacomo Astolfi, Responsabile Tech Solutions & New Business Alperia e dall’Ing. Giovanni Lamenza, Direttore Area Tecnica & Energy Manager Gruppo Save dell’azienda partner).

“L’innovazione è un elemento cardine nel percorso legato alla transizione ecologica ed energetica e qui, all'interno dell’Innovation District e dell’area Startup di Key - The Energy Transition Expo, abbiamo potuto vedere ben 32 progetti di eccellenza provenienti da tutta Italia dimostrare la qualità, il talento e la virtuosità di come le imprese italiane ed internazionali promuovono tale settore. Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo lieti di essere tornati tra i protagonisti di questa nuova edizione di Key Energy e come main partner di tutto il Distretto Innovazione e Area Start-Up e con l'obiettivo di dare parola ai giovani, voci al talento e soprattutto costruire un rinnovato partenariato pubblico e privato che possa essere di supporto per un mondo all'insegna della sostenibilità. Un ringraziamento particolare a Italian Exhibition Group e a tutti i nostri partner per il successo dell’iniziativa suggellato dalla consegna di Lorenzo Cagnoni Innovation Awards alle Start-Up e aziende espositrici innovative.” Il Presidente Gabriele Ferrieri