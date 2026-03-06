circle x black
La rivoluzione robotica di Honor al MWC 2026

06 marzo 2026
Al Mobile World Congress 2026, Honor porta sul palco l'Alpha Plan, evolvendo la telefonia verso la robotica con l'innovativo Robot Phone e il pieghevole ultra-sottile Magic V6 dal record energetico. L'ecosistema si amplia con il tablet MagicPad 4 e un umanoide per l'assistenza domestica, concretizzando la visione di un'intelligenza artificiale incarnata e sensoriale. L'impegno del marchio si conferma attraverso la presentazione di tecnologie progettate per diventare un sostegno attivo nella vita quotidiana.

