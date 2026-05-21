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L'Arabia Saudita e gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, opportunità per le PMI del Lazio

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Il workshop a Roma per le opportunità commerciali in Arabia Saudita legate a Vision 2030 e al supporto di SIMEST e SACE

L'Arabia Saudita e gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, opportunità per le PMI del Lazio
21 maggio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è svolto, presso lo spazio espositivo WEGIL di Roma, con il supporto di Lazio Innova, il seminario tecnico dedicato agli strumenti di sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese. L'attenzione degli operatori industriali si è concentrata sull'asse macroeconomico tra l'Italia e l'Arabia Saudita. Nonostante il quadro geopolitico del Golfo Persico rimanga caratterizzato da elementi di complessità e variabilità, le riforme strutturali avviate dal governo di Riad aprono canali di investimento stabili per il tessuto produttivo italiano, in particolare per le piccole e medie imprese interessate ai grandi progetti di modernizzazione infrastrutturale, transizione energetica e innovazione digitale.

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L'attivazione di questi percorsi di sviluppo si basa sulla convergenza strategica tra le agenzie governative dei due Paesi, che puntano a semplificare l'accessibilità alle coperture assicurative e ai finanziamenti agevolati per l'esportazione. La presenza ai tavoli di lavoro dei rappresentanti di Saudi EXIM Bank, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti e SACE testimonia la volontà di strutturare un ecosistema finanziario integrato in grado di mitigare i rischi di mercato e di sostenere la competitività delle aziende estere. Questo processo di apertura è accelerato dalle direttrici del piano programmatico Vision 2030, il programma di investimenti statali sauditi volto a trasformare lo Stato in un hub logistico e industriale globale, favorendo la nascita di partnership pubblico-private nei settori dell'edilizia avanzata, delle tecnologie manifatturiere e dell'artigianato tecnologico.

In questa cornice di cooperazione bilaterale, il ruolo degli organismi di coordinamento e di monitoraggio territoriale diventa fondamentale per guidare le imprese nelle pieghe normative e burocratiche dei mercati esteri. Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, ha confermato l'importanza del supporto istituzionale per la crescita del sistema produttivo locale su scala internazionale. Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy, ha dichiarato: “Abbiamo voluto organizzare questo incontro in un momento particolarmente delicato per l’area del Golfo proprio per dimostrare come l’Arabia Saudita sia oggi un Paese in forte fermento, capace di offrire grandissime opportunità alle imprese italiane. Grazie all’impegno delle istituzioni italiane e saudite si possono realizzare progetti importanti e portare sviluppo per entrambi i Paesi. MS Desk Italy vuole essere un ponte tra queste due grandi realtà, accompagnando sempre più imprese italiane nel Regno dell’Arabia Saudita”.

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Arabia Saudita PMI Vision 2030 SIMEST SACE Lazio Saudi EXIM Bank
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