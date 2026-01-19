circle x black
Le Blackpink invadono Fortnite, le coreografie incluse nel gioco

Il nuovo aggiornamento introduce una serie di coreografie ispirate ai successi solisti di Rosé, Lisa e Jennie, consolidando il legame sempre più stretto tra l'industria musicale globale e l'ecosistema digitale di Epic Games

19 gennaio 2026
L’integrazione della cultura pop all'interno di Fortnite prosegue attraverso una nuova espansione del catalogo di emote, questa volta focalizzata interamente sui membri delle Blackpink. Non si tratta di una collaborazione generica, ma di un inserimento mirato che attinge ai recenti successi individuali delle componenti del gruppo. Pezzi che hanno dominato le classifiche internazionali: basti pensare che nel 2025 l'album solista di Jennie, Ruby, ha rivaleggiato con quello di Taylor Swift per numero di streaming.

La selezione delle movenze introdotte vede una netta predominanza dei progetti di Lisa, la quale porta nel titolo i passi iconici di brani come Rockstar, New Woman e FUTW. Queste aggiunte tecniche replicano con precisione le coreografie originali dei video musicali, offrendo ai giocatori una fedeltà visiva che è diventata ormai lo standard qualitativo della produzione di Epic. Accanto a queste, spicca l’inserimento di APT, il recente successo virale di Rosé con Bruno Mars che ha scalato le classifiche globali.

Il pacchetto di aggiornamento si completa con i contributi di Jennie, presente con le emote Mantra e Like Jennie. Non manca infine un balletto dedicato a Jump, il singolo delle Blackpink al completo che ha accompagnato il tour mondiale che il gruppo ha portato in Europa lo scorso anno, e che il prossimo febbraio sarà seguito dalla pubblicazione di un mini album intitolato Deadline.

