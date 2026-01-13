LEGO e Pokémon: annunciati i primi set ufficiali per il 2026

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno ufficializzato il lancio della prima collezione LEGO Pokémon, la cui disponibilità sul mercato è prevista per il 27 febbraio 2026, in concomitanza con le celebrazioni del Pokémon Day. La linea di debutto si concentra su cinque creature storiche del franchise, proponendo modelli che spaziano dai piccoli set dinamici alle grandi installazioni da esposizione.

Dettagli tecnici e modelli della collezione

La serie inaugurale introduce tre diverse soluzioni costruttive, progettate per riflettere le caratteristiche fisiche e i biomi d'appartenenza dei personaggi rappresentati:

Pikachu e Poké Ball (2.050 pezzi): il set permette di ricostruire il Pokémon di tipo Elettro mentre emerge da una Poké Ball. Il modello include una base nera a forma di fulmine che integra riferimenti numerici al Pokédex.

Venusaur, Charizard e Blastoise (6.838 pezzi): si tratta di uno dei set da esposizione più imponenti realizzati dall'azienda danese. Per la prima volta, le tre evoluzioni finali dei primi compagni d'avventura di Kanto sono riprodotte in scala con articolazioni mobili e una base modulare che richiama i rispettivi habitat naturali.

Eevee (587 pezzi): un modello più accessibile ma altamente snodabile, con arti, coda e testa mobili, pensato per pose dinamiche.

Visione strategica e design

La partnership mira a integrare la modularità dei mattoncini con l'estetica consolidata dei mostri tascabili. Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Dare vita al mondo di Pokémon con i mattoncini LEGO è per noi un’opportunità entusiasmante e una grande responsabilità. Abbiamo lavorato per unire i nostri universi in modo da celebrare davvero la creatività, l’avventura e la meraviglia che i Pokémon rappresentano. Questa partnership apre un nuovo ventaglio di possibilità sia per gli Allenatori che per i costruttori, e non vediamo l’ora che i fan possano scoprire questi nuovi set LEGO Pokémon”.

Sotto il profilo del design, Siddharth Muthyala, Design Director di LEGO Pokémon, ha evidenziato la cura dei dettagli: "Il nostro team ha affrontato il design di questi set con cura e passione immensa, assicurandosi che ogni dettaglio e ogni posa celebrino davvero ciò che rende questi personaggi così amati". Gaku Susai, di The Pokémon Company, ha aggiunto che la collaborazione punta a coniugare "il senso di avventura di Pokémon con il design attento e i dettagli accurati del Gruppo LEGO".

Distribuzione e anteprime

Per accompagnare il lancio, è stata commissionata una serie fotografica che ritrae i modelli in ambientazioni reali, consultabile sul sito ufficiale LEGO.com/Pokemon. I nuovi prodotti sono disponibili in pre-ordine dalla data odierna. La vendita ufficiale inizierà il 27 febbraio 2026 attraverso i canali ufficiali e rivenditori selezionati. La collezione supporta inoltre l'integrazione con l'app Build Together, favorendo l'esperienza di costruzione collaborativa.