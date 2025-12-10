circle x black
L'iPhone pieghevole farà crescere il mercato del 30 per cento

Secondo un nuovo report, il 2026 segnerà una svolta per gli smartphone pieghevoli grazie all'arrivo di Apple, capace di generare un terzo del valore totale del settore al debutto

10 dicembre 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per la categoria degli smartphone pieghevoli, con previsioni di mercato riviste nettamente al rialzo. Secondo l'ultimo report pubblicato da IDC, il settore registrerà una crescita del 30% su base annua, un balzo significativo rispetto al modesto 6% delle stime precedenti. Gli analisti attribuiscono questo dinamismo a una serie di lanci strategici che animeranno i prossimi mesi: Samsung inaugurerà l'anno con il Galaxy Z Trifold, portando l'innovazione del tri-fold al pubblico mainstream, mentre Huawei dovrebbe vedere le proprie spedizioni quasi raddoppiare grazie alla spinta dei nuovi dispositivi basati su HarmonyOS Next.

Tuttavia, il vero punto di svolta per l'intera categoria è atteso verso la fine dell'anno, quando Apple farà il suo ingresso ufficiale nel segmento. Le proiezioni di IDC indicano che il primo iPhone pieghevole potrebbe catturare immediatamente oltre il 22% della quota unitaria globale e un impressionante 34% del valore complessivo del mercato dei pieghevoli nel suo primo anno di vita. Tali aspettative, decisamente elevate per un prodotto al debutto, sono sostenute da un prezzo medio di vendita stimato intorno ai 2.400 dollari, cifra che posizionerebbe il dispositivo in una fascia di mercato ultra-premium.

Considerando che gli smartphone pieghevoli sono disponibili commercialmente da circa sette anni, queste previsioni evidenziano la duplice natura dell'attuale scenario mobile: da un lato la persistente nicchia in cui è confinata questa tecnologia, dall'altro la capacità unica di Cupertino di legittimare e diffondere un form factor presso il grande pubblico. Nonostante l'ottimismo degli analisti, il successo non è una garanzia assoluta, come dimostra il recente caso dell'iPhone Air, un modello che, pur raccogliendo consensi sulla carta, ha registrato performance di vendita inferiori alle attese.

