Lockheed Martin svilupperà un nuovo strumento di mappatura dei fulmini per il NOAA

La NASA, in rappresentanza della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), con una nota ufficiale ha annunciato di aver affidato a Lockheed Martin Corp., il compito di sviluppare uno strumento di mappatura dei fulmini. Questo progetto fa parte del programma satellitare Geostationary Extended Observations (GeoXO) e rappresenta un investimento significativo nella sicurezza e nell'efficacia delle osservazioni meteorologiche dallo spazio.

Il contratto, del valore di circa 297,1 milioni di dollari, prevede la realizzazione di due strumenti di volo e la possibilità di aggiungerne altri due. L'impegno copre un periodo di 15 anni, includendo 10 anni di operazioni orbitali e 5 anni di immagazzinamento in orbita. Le attività di sviluppo si svolgeranno nelle strutture di Lockheed Martin a Sunnyvale, California e Littleton, Colorado, oltre che nei centri NASA a Greenbelt, Maryland e al Kennedy Space Center in Florida. Lo strumento GeoXO Lightning Mapper sarà cruciale per localizzare, misurare e analizzare i fulmini. Questo non solo migliorerà la comprensione e la previsione delle tempeste severe, ma fornirà anche dati vitali per la previsione dell'intensità degli uragani, la rilevazione degli incendi boschivi, la stima delle precipitazioni e la mitigazione dei pericoli per l'aviazione.

Ecco il video NOOA dell'uragano IDA del 29 agosto

Le informazioni fornite dallo strumento saranno essenziali, soprattutto in zone dove altre fonti di dati sono limitate, come gli oceani, le aree montuose e rurali. Inoltre, i dati saranno disponibili più frequentemente rispetto ai radar locali, colmando le lacune nella copertura radar. Il programma GeoXO, che segue la serie GOES-R, è destinato a rivoluzionare le osservazioni della Terra da orbita geostazionaria. Con le sue avanzate capacità, il programma sosterrà operazioni meteo, oceaniche e climatiche negli Stati Uniti, affrontando le principali sfide ambientali future.

La realizzazione del GeoXO Lightning Mapper vede una stretta collaborazione tra la NASA e la NOAA, che supervisionano insieme lo sviluppo, il lancio, i test e l'operatività di tutti i satelliti del programma GeoXO. La NOAA finanzia e gestisce il programma e i prodotti dati, mentre la NASA e i partner commerciali sviluppano e costruiscono gli strumenti e i satelliti.