Lupo Alberto celebra 50 anni di fumetti con un volume molto speciale

Mezzo secolo di risate, avventure e gag irresistibili: Lupo Alberto compie 50 anni, e per celebrarlo, la casa editrice indipendente Gigaciao, fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, ha dato vita a un’opera speciale, “Tutto un altro Lupo Alberto”. Questo volume, disponibile dal 15 ottobre, raccoglie oltre 30 storie inedite che ripropongono il celebre lupo e i personaggi della Fattoria McKenzie, reinterpretati attraverso lo sguardo di giovani artisti italiani per offrire un omaggio moderno e variegato a uno dei protagonisti più amati del fumetto italiano.

Una reinterpretazione sorprendente

Per Silver, autore originale di Lupo Alberto, vedere i suoi personaggi rivivere attraverso gli stili di una nuova generazione è stato un’esperienza emozionante e, come lui stesso racconta, carica di stupore: “La mia prima reazione è stata di stupore e meraviglia. Non immaginavo che un qualcosa di mio ormai codificato negli anni potesse venire declinato in tanti altri modi così diversi fra loro, pur nel rispetto dei rigorosi canoni originali. Una magia, tipo Esercizi di stile di Queneau. E poi mi sono sentito molto nonno, un nonno bonario legato alla sedia a dondolo da nipotini insolenti che gli devastano casa”. Ogni artista ha interpretato i personaggi secondo uno stile personale, portando una ventata di freschezza e innovazione che spazia dall’espressionismo al naif, dal pop al surrealismo e persino il manga. “Ogni pagina è una composizione cromatica da guardare nel suo insieme, come una sequenza di opere in una galleria d’arte”, ha aggiunto Silver, sottolineando la qualità artistica e il lavoro accurato di stampa che arricchiscono il volume.

Dietro a “Tutto un altro Lupo Alberto” c’è l’impegno e la passione della squadra di Gigaciao, che ha curato ogni dettaglio di questa raccolta. Sio, uno dei fondatori, spiega l’origine dell’idea celebrativa: “Conoscevamo da tempo il lavoro di Lorenzo La Neve e ovviamente siamo sempre stati grandi fan di Lupo Alberto, provavamo allo stesso tempo ammirazione per il progetto ‘Tutto un altro lupo’ e una voglia di farlo conoscere a una generazione di bambini e bambine che non hanno vissuto l’epoca d’oro dei fumetti di Lupo Alberto, per far scoprire anche a loro la fattoria McKenzie e tutti i personaggi a cui siamo legati da tutta la vita”.

La scelta degli autori ha richiesto grande attenzione: Lorenzo La Neve, ideatore del progetto, ha selezionato molti giovani talenti, mentre gli stessi fondatori di Gigaciao, tra cui Sio, Dado, Giacomo Bevilacqua e The Sparker, hanno contribuito con storie originali. “Io, Dado, Giacomo Bevilacqua e The Sparker abbiamo scritto delle storie nuove apposta per questa nuova raccolta. Secondo me la storia di Dado è perfetta, tra l’altro. Maledetto Dado, deve scrivere più fumetti, è bravo”, ha aggiunto Sio con tono scherzoso, elogiando il collega.

Un messaggio senza tempo

Realizzare questo volume non è stato semplice, anche per le sfide tecniche poste dall’adattamento delle tavole. I fumetti, inizialmente disegnati in formato orizzontale, hanno richiesto un accurato lavoro grafico per mantenere intatta la leggibilità. “Gran parte dei fumetti nascevano su un formato orizzontale e quindi c’è voluto un grandissimo lavoro da parte di Marco Ventura e Stefano Antonucci (i nostri grafici) e Luca Baino (il nostro editor) per rimettere mano alle tavole di fumetto in modo tale che fossero leggibili anche se combinate una sopra l’altra,” racconta Sio. “Poi abbiamo messo particolare attenzione alla stampa e alla carta perché questo libro in particolare è pieno di colori bellissimi e non volevamo che si spegnessero. Ci siamo riusciti!”.

Il 50° anniversario di Lupo Alberto è stato accolto con entusiasmo dai fan, e le celebrazioni hanno incluso eventi a Milano e Roma, dove Silver e i fondatori di Gigaciao hanno incontrato il pubblico per raccontare il processo creativo dietro quest’opera. Il progetto, tuttavia, non si ferma qui: Gigaciao ha intenzione di continuare a omaggiare Lupo Alberto e i suoi fan con altre iniziative, tra cui possibili volumi successivi. “Oltre alle presentazioni nelle librerie, vogliamo portare il volume e il compleanno di Lupo Alberto anche alle fiere di fumetti e speriamo di poter festeggiare uno dei prossimi compleanni, magari con un secondo volume! E, ovviamente, esortando tutti ad abbonarsi a Lupo Alberto", ha concluso Sio con entusiasmo, mostrando l’impegno di Gigaciao a mantenere viva l’eredità di questo personaggio storico.

Mentre il volume raggiunge le librerie, Silver riflette sull’impatto di Lupo Alberto e sul rapporto tra la sua generazione e le nuove. “Non credo che la mia generazione possa mandare chissà quali messaggi a quelle attuali o future. Sì, un po’ di buona musica, qualche conquista sociale. Per il resto è solo retorica del ’68 e sdilinquimenti sul bel tempo che fu. Non abbiamo cambiato un bel nulla, abbiamo goduto del benessere economico come oche da ingrasso senza curarci troppo delle conseguenze. No davvero, non c’è nessun messaggio”, ha affermato Silver, con un’ironia pungente ma consapevole.