Nel corso dell'ultima puntata del podcast Power On, l'analista di Bloomberg Mark Gurman ha delineato la tabella di marcia per il futuro del MacBook Air. Il prossimo intervento dell'azienda di Cupertino, identificato dai nomi in codice J913 e J915 per i modelli da 13 e 15 pollici, è atteso per la primavera del 2027 in concomitanza con il debutto del MacBook Neo 2. Questa prima uscita avrà un'impronta strettamente conservativa, limitandosi all'integrazione del processore M6 all'interno della scocca già in commercio, senza novità di rilievo sul piano costruttivo.

L'attuale linguaggio estetico del MacBook Air, introdotto nel 2022 e ampliato l'anno seguente con l'arrivo della variante da 15 pollici, si avvia infatti verso la conclusione del proprio ciclo commerciale. Trattandosi del computer più popolare dell'intero listino della Mela, i vertici aziendali ritengono necessario rinnovarne l'identità per preservarne la competitività sul mercato. Stando alle stime del reporter, questo profondo aggiornamento arriverà tra la seconda metà del 2027 e il 2028, introducendo un nuovo design industriale e il passaggio ai pannelli OLED.

Sebbene la presentazione di due diverse incarnazioni dello stesso notebook nell'arco di dodici mesi costituisca un'eccezione rispetto alle consuetudini storiche di Cupertino, una simile pianificazione ricalcherebbe fedelmente quanto già avvenuto nel 2026 con la famiglia MacBook Pro. Lo scorso marzo Apple ha infatti immesso sul mercato i modelli dotati di chip M5 Pro e M5 Max conservando il telaio del 2021, salvo poi svelare a ottobre una generazione completamente ridisegnata e provvista di display PROLED XDR. Il MacBook Air sembra destinato a seguire esattamente lo stesso percorso.