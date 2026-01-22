circle x black
Cerca nel sito
 

Marathon, annunciata data di uscita e edizioni del gioco online di Bungie

sponsor

L'atteso extraction shooter dello studio di Bellevue debutterà il 5 marzo 2026 su PC e console di nuova generazione, introducendo un cast di doppiatori di alto profilo e diverse opzioni di acquisto

Marathon, annunciata data di uscita e edizioni del gioco online di Bungie
22 gennaio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bungie ha formalmente annunciato la data di lancio di Marathon, fissando per l'inizio di marzo del prossimo anno l'apertura dei server della vecchia colonia di Tau Ceti IV. L'opera trasporta i giocatori in un contesto sci-fi dove la sopravvivenza e il recupero di risorse preziose rappresentano il fulcro dell'esperienza. Attraverso l'impiego di telai biocibernetici, gli utenti dovranno affrontare le insidie di un ambiente inospitale, scontrandosi non solo con le forze di sicurezza locali ma anche con altri corridori rivali impegnati nella medesima ricerca di fortuna. Un recente filmato di gioco ha offerto uno sguardo ravvicinato alle minacce che popolano la superficie del pianeta, confermando l'approccio tattico e punitivo tipico del genere.

Sul piano della caratterizzazione, la produzione si avvale di un comparto vocale di rilievo per la versione inglese, che include interpreti noti nell'industria come Roger Clark, Neil Newbon e Jennifer English. Sebbene il titolo sarà interamente localizzato in tutte le lingue supportate al lancio, l'elenco dei doppiatori internazionali verrà comunicato in una fase successiva. La struttura narrativa e il cast sono destinati a espandersi progressivamente seguendo l'evoluzione del mondo di gioco, garantendo un supporto a lungo termine che introdurrà nuovi personaggi e linee di dialogo in parallelo con gli aggiornamenti stagionali.

L'offerta commerciale si articola su tre diversi livelli, partendo dalla versione Standard fino ad arrivare alla Collector's Edition. Quest'ultima è caratterizzata dalla presenza di un modellino in scala uno a sei dotato di illuminazione a LED e vari oggetti fisici esclusivi, pensati per il pubblico dei collezionisti. La strategia di Bungie punta inoltre a consolidare la propria community storica attraverso una sinergia con Destiny 2, offrendo ricompense estetiche a tema per chi deciderà di effettuare il pre-ordine. Il titolo supporterà integralmente le funzionalità di cross-save e cross-play tra Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, assicurando la massima interoperabilità tra le diverse piattaforme.

A completare l'ecosistema del lancio è prevista la distribuzione di un controller DualSense in edizione limitata, i cui tratti estetici richiamano le geometrie frammentate e lo stile futuristico della produzione. La periferica sarà disponibile presso rivenditori selezionati e tramite i canali ufficiali a partire dallo stesso giorno dell'uscita del software. Con questa manovra, Bungie mira a ristabilire la propria presenza nel segmento degli sparatutto competitivi, puntando su una proprietà intellettuale storica rivisitata secondo i canoni moderni del gioco online persistente.

screenshot 2026 01 22 alle 12.18.31


Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marathon Bungie Xbox PS5 videogiochi data di uscita
Vedi anche
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza