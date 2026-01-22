Marathon, annunciata data di uscita e edizioni del gioco online di Bungie

L'atteso extraction shooter dello studio di Bellevue debutterà il 5 marzo 2026 su PC e console di nuova generazione, introducendo un cast di doppiatori di alto profilo e diverse opzioni di acquisto

Bungie ha formalmente annunciato la data di lancio di Marathon, fissando per l'inizio di marzo del prossimo anno l'apertura dei server della vecchia colonia di Tau Ceti IV. L'opera trasporta i giocatori in un contesto sci-fi dove la sopravvivenza e il recupero di risorse preziose rappresentano il fulcro dell'esperienza. Attraverso l'impiego di telai biocibernetici, gli utenti dovranno affrontare le insidie di un ambiente inospitale, scontrandosi non solo con le forze di sicurezza locali ma anche con altri corridori rivali impegnati nella medesima ricerca di fortuna. Un recente filmato di gioco ha offerto uno sguardo ravvicinato alle minacce che popolano la superficie del pianeta, confermando l'approccio tattico e punitivo tipico del genere.

Sul piano della caratterizzazione, la produzione si avvale di un comparto vocale di rilievo per la versione inglese, che include interpreti noti nell'industria come Roger Clark, Neil Newbon e Jennifer English. Sebbene il titolo sarà interamente localizzato in tutte le lingue supportate al lancio, l'elenco dei doppiatori internazionali verrà comunicato in una fase successiva. La struttura narrativa e il cast sono destinati a espandersi progressivamente seguendo l'evoluzione del mondo di gioco, garantendo un supporto a lungo termine che introdurrà nuovi personaggi e linee di dialogo in parallelo con gli aggiornamenti stagionali.

L'offerta commerciale si articola su tre diversi livelli, partendo dalla versione Standard fino ad arrivare alla Collector's Edition. Quest'ultima è caratterizzata dalla presenza di un modellino in scala uno a sei dotato di illuminazione a LED e vari oggetti fisici esclusivi, pensati per il pubblico dei collezionisti. La strategia di Bungie punta inoltre a consolidare la propria community storica attraverso una sinergia con Destiny 2, offrendo ricompense estetiche a tema per chi deciderà di effettuare il pre-ordine. Il titolo supporterà integralmente le funzionalità di cross-save e cross-play tra Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, assicurando la massima interoperabilità tra le diverse piattaforme.

A completare l'ecosistema del lancio è prevista la distribuzione di un controller DualSense in edizione limitata, i cui tratti estetici richiamano le geometrie frammentate e lo stile futuristico della produzione. La periferica sarà disponibile presso rivenditori selezionati e tramite i canali ufficiali a partire dallo stesso giorno dell'uscita del software. Con questa manovra, Bungie mira a ristabilire la propria presenza nel segmento degli sparatutto competitivi, puntando su una proprietà intellettuale storica rivisitata secondo i canoni moderni del gioco online persistente.



