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Meta lancia Muse Image, l'IA per le foto in Instagram e WhatsApp

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Il nuovo modello agentico sviluppato dai Superintelligence Labs sostituisce progressivamente la famiglia Llama, introducendo funzionalità avanzate

Meta lancia Muse Image, l'IA per le foto in Instagram e WhatsApp
08 luglio 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Meta ha avviato l'integrazione di Muse Image, il primo modello di generazione visiva sviluppato dalla divisione Superintelligence Labs, all'interno delle proprie piattaforme principali. La novità, che coinvolge attualmente l'applicazione Meta AI, Instagram e WhatsApp, è destinata a estendersi a breve anche a Facebook e Messenger. Questo rilascio segna il debutto della nuova famiglia di modelli denominata Muse, concepita per rimpiazzare progressivamente la precedente architettura Llama e ridefinire le capacità multimediali del gruppo.

La caratteristica principale dell'infrastruttura risiede nella sua natura definita agentica. Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza della divisione, affidata lo scorso anno ad Alexandr Wang, Muse Image non opera in modo isolato ma collabora direttamente con il modello linguistico Muse Spark. Questo approccio integrato consente al sistema di analizzare il prompt testuale, effettuare ricerche sulla rete e pianificare la composizione prima di procedere all'effettiva elaborazione grafica. Nei piani dell'azienda è previsto inoltre il prossimo rilascio di Muse Video, un modello orientato alla produzione di contenuti in movimento progettato per garantire un'elevata coerenza temporale e fedeltà visiva rispetto alle indicazioni fornite.

Dal punto di vista delle funzionalità, l'integrazione introduce opzioni di interazione diretta con i profili social. Attraverso la menzione di un account Instagram nei prompt, il sistema è in grado di attingere alle immagini pubbliche del profilo indicato per riprodurne le sembianze nei risultati, lasciando comunque ai singoli utenti la gestione della privacy e delle autorizzazioni sull'utilizzo dei propri contenuti. Le applicazioni pratiche includono la trasformazione di immagini tramite linee guida testuali, la creazione di elementi grafici per inviti o cartoline e la riprogettazione di interni basata su immagini prelevate da Facebook Marketplace o dal web.

Inoltre, il sistema permette di intervenire direttamente sulle fotografie attraverso modifiche manuali prima della condivisione nelle storie o nelle chat. L'implementazione iniziale prevede l'attivazione di trenta nuovi effetti basati sull'intelligenza artificiale per le storie di Instagram sul mercato statunitense. Il piano di distribuzione globale prevede una progressiva estensione ad altre aree geografiche e l'integrazione diffusa in tutte le restanti sezioni dell'ecosistema Meta nel periodo successivo.

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