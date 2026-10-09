Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la recensione

Con la pubblicazione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami rende disponibile su PC e console Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, il capitolo del 2008 che per quasi due decenni è rimasto legato alla sola PlayStation 3. La raccolta include anche Metal Gear Solid: Peace Walker, uscito originariamente su PlayStation Portable. Il quarto episodio era tra le conversioni più richieste dai giocatori, anche per la scarsa diffusione della console di Sony nei primi anni di commercializzazione, che ne aveva limitato il pubblico.

Il gioco conclude la vicenda di Solid Snake, ormai invecchiato prematuramente a causa delle modifiche genetiche subite. Lo scenario è quello di un mondo in cui la guerra è gestita da un sistema di intelligenza artificiale, il quale regola il flusso dei conflitti e controlla i soldati attraverso la tecnologia delle nanomacchine. Queste ultime raccolgono dati sugli individui e possono impedire l'uso delle armi sul campo. Snake deve fermare chi intende assumere il controllo del sistema, scoprendo nel corso della missione verità sulla propria condizione. La narrazione affronta temi legati all'economia di guerra e alla sorveglianza, in un racconto che mescola elementi di attualità e componenti fantastiche.

Tra le caratteristiche più evidenti del titolo c'è la durata delle sequenze filmate, che in alcuni casi superano i venti minuti consecutivi. Durante i filmati sono presenti funzioni interattive: richiami ai capitoli precedenti attivabili con la pressione di un tasto e la possibilità di cambiare inquadratura. Anche i briefing tra una missione e l'altra offrono margini di esplorazione, con il controllo del robot di Otacon all'interno dell'hangar. Sul piano del gameplay, i conflitti tra ribelli e forze mercenarie permettono di intervenire a fianco di una delle parti oppure di approfittare degli scontri per procedere in modo furtivo. La tuta OctoCam, che adatta l'aspetto di Snake al terreno circostante, supporta questo approccio. Resta assente la componente multigiocatore Metal Gear Online.

Peace Walker, ambientato durante la Guerra Fredda, vede Big Boss fondare la formazione mercenaria Militaires Sans Frontières. Il giocatore sviluppa la base operativa reclutando i nemici sconfitti e ottenendo in questo modo equipaggiamenti più avanzati. La struttura a missioni separate spezza il ritmo, ma il gioco resta un ottimo spin-off.

I comandi sono configurabili per avvicinarsi a quelli di MGS4 o della modalità online, mentre la parte grafica include le illustrazioni a fumetti di Yoji Shinkawa. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la prova è stata condotta su un computer ASUS TUF Gaming A16. Il gioco ha funzionato alla massima velocità con le impostazioni grafiche più alte, anche con la registrazione di Steam attiva, e l'autonomia della batteria è risultata ottima.