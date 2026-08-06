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Minecraft arriva su Nintendo Switch 2 il 27 ottobre

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L'annuncio ufficiale di Mojang Studios apre le porte ai Vibrant Visuals e a un pacchetto Mario rinnovato, mentre resta da chiarire il percorso di upgrade per chi possiede già il gioco

Minecraft arriva su Nintendo Switch 2 il 27 ottobre
06 agosto 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mojang Studios ha annunciato che Minecraft sbarcherà ufficialmente su Nintendo Switch 2 il 27 ottobre. La data segna l'arrivo di una versione pensata per sfruttare appieno l'hardware della nuova console Nintendo, con un'attenzione particolare alla resa visiva del titolo.

La novità principale riguarda i Vibrant Visuals, che su Switch 2 saranno impostati come esperienza grafica predefinita. Il pacchetto introduce un sistema di illuminazione più curato, effetti di ombreggiatura più realistici e una serie di miglioramenti che rendono il mondo a blocchi di Minecraft visivamente più ricco rispetto alle versioni precedenti su console Nintendo. La compatibilità con i Vibrant Visuals si estende anche ai contenuti disponibili sul Minecraft Marketplace, ampliando la portata dell'aggiornamento oltre il gioco base.

Ad accompagnare il lancio arriva anche un restyling del Super Mario Mash-Up Pack, il contenuto esclusivo delle versioni Nintendo di Minecraft che unisce l'estetica e l'immaginario della saga Mario a quello del titolo Mojang. Il pacchetto include un mondo a tema interamente dedicato all'universo Mario, con musiche originali e skin dei personaggi più noti della serie. Tra le location esplorabili figurano il Castello di Peach e Piazza Delfino, ricreate all'interno del linguaggio costruttivo di Minecraft. L'aggiornamento è stato realizzato specificamente per valorizzare le potenzialità dei nuovi Vibrant Visuals.

Resta invece da definire il percorso di transizione per chi possiede già Minecraft su Nintendo Switch. Mojang ha confermato che sarà disponibile un upgrade digitale dedicato ai giocatori che vogliono passare alla versione ottimizzata per Switch 2, ma i dettagli su modalità e condizioni dell'operazione non sono stati ancora resi noti.

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Minecraft videogiochi Switch 2 aggiornamento
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