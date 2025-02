Monster Hunter Wilds, la recensione

Monster Hunter Wilds si propone come un nuovo capitolo della celebre saga di Capcom, e introduce il giocatore in una regione remota e inesplorata, caratterizzata da un ecosistema complesso e dinamico. Il gioco promette un'esperienza immersiva, dove la sopravvivenza e la scoperta si intrecciano con una trama che, seppur non centrale, tenta di offrire una maggiore profondità narrativa rispetto ai predecessori. La premessa di Monster Hunter Wilds vede la Commissione di ricerca esplorare un nuovo territorio, spinta dalla ricerca di un mostro specifico e dalle vestigia di una civiltà perduta. Il gioco cerca di motivare il giocatore attraverso una narrazione più coinvolgente, arricchita da personaggi non giocanti con background e personalità definite.

Nonostante gli sforzi, la trama non riesce a discostarsi significativamente dalla struttura tipica della serie. Si presenta ricca di cliché e situazioni a tratti eccessive, con un cast di personaggi che, pur volendo essere emotivamente coinvolgente, risulta talvolta fastidioso. Per gli appassionati di worldbuilding, il gioco offre comunque spunti interessanti. Interagire con i PNG e seguire tutte le scene d'intermezzo permette di approfondire la conoscenza del mondo di gioco e delle sue creature. Tuttavia, la narrazione rimane un aspetto secondario, e l'esperienza di gioco non ne risente qualora si decida di saltare i dialoghi. Il cuore pulsante di Monster Hunter Wilds, come da tradizione, risiede nel gameplay. Capcom si concentra sull'affinamento delle meccaniche di gioco, puntando a un'esperienza più accessibile senza snaturare l'essenza della serie.

La nuova mappa di gioco è un punto di forza indiscusso. Si tratta di un open world dinamico e interattivo, ricco di dettagli e caratterizzato da un sistema di stagioni cicliche che influenzano l'ambiente e il comportamento dei mostri. Questa struttura, unita a un sistema di lobby pubbliche, differenzia significativamente Wilds dai capitoli precedenti. La vastità delle mappe e la varietà degli ambienti offrono un'esperienza di esplorazione gratificante. La caccia alle creature endemiche e la scoperta di nuovi accampamenti aggiungono ulteriore profondità. Il sistema delle stagioni, manipolabile tramite il riposo, permette di personalizzare le battute di caccia. Un aspetto potenzialmente controverso è la costante presenza di eventi dinamici sulla mappa (mostri che appaiono, accampamenti distrutti, ecc.). Se da un lato questo contribuisce a creare un mondo vivo, dall'altro può generare nel giocatore una sensazione di urgenza e la necessità di controllare costantemente la mappa.

Il Seikret, evoluzione del Canyne, funge da cavalcatura e offre la possibilità di trasportare un'arma secondaria. Questo permette di cambiare equipaggiamento durante la caccia, adattandosi alle diverse situazioni. Tuttavia, l'utilità di questa funzione dipende fortemente dallo stile di gioco del singolo utente. Monster Hunter Wilds, poi, compie notevoli progressi in termini di accessibilità. L'interfaccia è stata semplificata, sono stati introdotti numerosi aiuti e suggerimenti, e il sistema di equipaggiamento è stato reso più intuitivo. Il Seikret, con la sua funzione di corsa automatica verso gli obiettivi, è solo un esempio delle molte agevolazioni introdotte. Altri elementi, come gli indizi ambientali, gli insetti che forniscono bonus temporanei, e il fabbro che consiglia equipaggiamenti adatti, rendono l'esperienza più fluida.

Il sistema di loadout, che permette di salvare e condividere set completi di equipaggiamento, abilità e oggetti, rappresenta un'aggiunta di grande valore. Anche il menu radiale e le scorciatoie sono stati migliorati, con l'introduzione di una cura rapida intelligente. Il gioco non presenta una difficoltà eccessiva, e i mostri appaiono meno resistenti rispetto al passato. La progressione è graduale, e la necessità di migliorare l'equipaggiamento è ben bilanciata. I cacciatori PNG, che rispondono alle richieste di soccorso in modalità offline, forniscono un valido supporto, rendendo l'esperienza in solitaria più accessibile. I compagni felini, immancabili nella serie, sono più intelligenti e potenti che mai. Offrono un supporto cruciale in battaglia, con cure, trappole e gadget. Tuttavia, è possibile averne solo uno, e le loro opzioni di personalizzazione sono limitate. Delude l'assenza dei cuochi felyne. Il sistema dei pasti è stato modificato, e si dipende dagli inviti dei villaggi per ottenere potenti bonus temporanei.

Il sistema di combattimento introduce la meccanica delle ferite. Colpendo ripetutamente un mostro nello stesso punto, si infliggono ferite che aumentano i danni subiti. Un colpo speciale permette di distruggere la ferita, infliggendo ulteriori danni e ottenendo materiali bonus. Le armi sono state migliorate, con nuove mosse e animazioni più fluide. La modalità "Focus" aiuta a mantenere il bersaglio centrato. In generale, il combattimento risulta meno legnoso rispetto ai titoli precedenti. I sistemi di crafting e progressione sono stati rivisti per offrire un'esperienza più efficiente. È facile capire quali materiali sono necessari, e il diario di gioco fornisce informazioni dettagliate. Il commercio con i villaggi permette di ottenere oggetti rari.

Il gioco include 29 mostri grandi unici al lancio, un numero inferiore rispetto ad alcuni titoli precedenti. Ci si aspetta un aumento tramite aggiornamenti futuri. I moveset dei mostri sono stati migliorati, e la loro tendenza a zoppicare prima di fuggire offre una finestra di opportunità per interrompere la ritirata. Monster Hunter Wilds è progettato per il multiplayer e per un endgame ricco di esplorazione e sfide. Il gioco offre centinaia di ore di gameplay, tra caccia, raccolta di creature endemiche, pesca e partecipazione a eventi. Il sistema online è più flessibile rispetto a Monster Hunter: World, con matchmaking rapido e adattamento della squadra in caso di disconnessioni.

Il design di Monster Hunter Wilds è curato nei minimi dettagli, con ambienti vasti e ricchi di vita. L'esplorazione è gratificante, e le interazioni con l'ambiente sono numerose. Graficamente, il gioco si presenta molto bene, con una resa visiva di alta qualità. Le prestazioni su PC di fascia alta sono eccellenti, con framerate stabili anche in condizioni meteorologiche avverse. Su PlayStation 5 Pro, in modalità prestazioni, si riscontrano alcuni cali di frame, ma non durante i combattimenti. La colonna sonora, infine, è all'altezza della serie, con musiche coinvolgenti e un doppiaggio di buona qualità.

Monster Hunter Wilds rappresenta un'evoluzione convincente della serie. Pur non rivoluzionando la formula, il gioco apporta numerosi miglioramenti in termini di accessibilità, gameplay e qualità della vita. L'open world dinamico e interattivo, il sistema di combattimento affinato, e la vasta gamma di contenuti offrono un'esperienza coinvolgente e duratura. La componente multiplayer è solida e ben integrata. Monster Hunter Wilds è un titolo consigliato sia ai veterani della serie, che troveranno nuove sfide e meccaniche interessanti, sia ai nuovi giocatori, che potranno avvicinarsi a questo universo in modo più agevole. L'acquisto è giustificato dalla longevità del gioco e dalla promessa di futuri aggiornamenti gratuiti.

Formato: PS5 (versione testata), Xbox Series X|S, PC Editore: Capcom Sviluppatore: Capcom Voto: 9/10