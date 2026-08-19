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NASA+ espande la distribuzione streaming su Discovery+ e HBO Max

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L'agenzia spaziale statunitense porta le dirette e le missioni del programma Artemis sulle principali piattaforme di intrattenimento

NASA+ espande la distribuzione streaming su Discovery+ e HBO Max
19 agosto 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato l'ampliamento della distribuzione della propria piattaforma di streaming, NASA+, attraverso nuovi accordi con i servizi discovery+ e HBO Max. Il palinsesto prevede l'inserimento di un canale live continuo su discovery+, mentre HBO Max trasmetterà gli eventi speciali della NASA, inclusa la missione Artemis III prevista per il 2027.

L'infrastruttura tecnica permetterà la fruizione dei contenuti nel formato Dolby Vision sui dispositivi abilitati, garantendo parametri avanzati di contrasto, resa cromatica e dettaglio delle immagini. La programmazione futura includerà la copertura dei lanci scientifici, i test di allineamento e aggancio con i sistemi di allunaggio umano, le consegne robotiche sulla superficie lunare e le prime missioni con equipaggio.

Il servizio principale rimarrà accessibile anche in forma gratuita e privo di inserzioni pubblicitarie tramite il sito ufficiale dell'agenzia e l'applicazione dedicata.

Rebecca Sirmons, general manager di NASA+ presso il quartier generale di Washington, ha ricordato: "Il National Aeronautics and Space Act del 1958 ci impone di condividere la nostra storia di esplorazione spaziale con il pubblico più ampio possibile e continuiamo a rispettare tale impegno; Artemis II ha catturato i cuori e le menti degli spettatori a livello globale, ispirando la generazione Artemis, e mentre torniamo sulla Luna per rimanerci, il nostro obiettivo è fornire una copertura trasparente e coinvolgente dei contenuti in ogni fase del percorso".

L'iniziativa si inserisce nel quadro programmatico stabilito dall'agenzia durante l'evento Ignition, finalizzato all'aumento della frequenza delle missioni lunari e alla futura costruzione della prima base sulla Luna, rafforzando l'accessibilità della divulgazione scientifica sui canali commerciali a diffusione globale.

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NASA+ dove vedere i contenuti della NASA in streaming Discovery+ HBO Max programma Artemis tecnologia National Aeronautics and Space Act del 1958 NASA
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