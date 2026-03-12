Neural rendering e fluidità: le novità gaming di nvidia alla GDC 2026 - Il video

In occasione della Game Developers Conference (GDC) 2026, l'ecosistema del gaming su PC registra un'importante evoluzione tecnica con l'espansione delle funzionalità legate al DLSS 4.5. Al centro degli annunci vi è il completamento del pacchetto tecnologico introdotto inizialmente a gennaio, con l'arrivo della "Dynamic Multi Frame Generation" e della modalità "6X Multi Frame Generation", disponibili dal 31 marzo tramite la nuova beta di NVIDIA App. Queste tecnologie mirano a ottimizzare il bilanciamento tra qualità visiva, fluidità e latenza, sfruttando un modello transformer di seconda generazione capace di elaborare scene complesse con una precisione superiore.

La novità più rilevante è la gestione dinamica del moltiplicatore dei fotogrammi. Invece di operare su un valore fisso, il sistema regola in tempo reale il numero di frame generati per centrare il target di FPS impostato dall'utente o per allinearsi alla frequenza di aggiornamento del display. Per i possessori di GPU GeForce RTX Serie 50, la modalità 6X consente di generare fino a cinque fotogrammi artificiali per ogni frame renderizzato nativamente, un incremento che, secondo i dati diffusi, può aumentare le prestazioni nei titoli con path tracing fino al 35% in risoluzione 4K. NVIDIA ha inoltre dichiarato che "DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation e 6X Multi Frame Generation debutteranno come override DLSS" all'interno della propria applicazione, garantendo la retrocompatibilità con i titoli che già integrano le versioni precedenti della tecnologia.

Oltre all'upscaling, la kermesse di San Francisco è stata l'occasione per annunciare l'integrazione di queste tecnologie in oltre 20 nuovi titoli di prossima uscita. Tra i nomi di rilievo figurano 007 First Light (in uscita il 27 maggio), CONTROL Resonant e The Witcher 4, quest'ultimo destinato a utilizzare anche la nuova tecnologia "RTX Mega Geometry". Questo sistema è progettato per gestire scene con milioni di elementi poligonali, come foreste animate e illuminate dinamicamente, ottimizzando l'uso della VRAM e aggiornando la geometria fino a 100 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

Il rollout di DLSS 4.5 si inserisce in una strategia più ampia che include aggiornamenti per la piattaforma GeForce NOW, ora capace di supportare lo streaming VR fino a 90 FPS su visori come Apple Vision Pro e Meta Quest, e per RTX Remix, che riceve un nuovo sistema di effetti particellari avanzati per i modder. Ulteriori dettagli tecnici e l'elenco completo dei titoli supportati sono consultabili sulla pagina ufficiale GeForce News.