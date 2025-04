Nintendo apre i preordini per Switch 2 in Usa, prezzi in aumento

Nintendo conferma l’apertura dei preordini per Switch 2 il 24 aprile negli Stati Uniti e in Canada, mantenendo invariati i prezzi della console e dei titoli di lancio come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, mentre annuncia rialzi sugli accessori a causa di variazioni nelle condizioni di mercato

Nintendo ha annunciato ufficialmente che i preordini per la console Switch 2 apriranno il 24 aprile negli Stati Uniti e in Canada. Il prezzo al dettaglio consigliato per la console rimane invariato rispetto alle precedenti comunicazioni: 449,99 dollari per la versione standard e 499,99 dollari per il pacchetto che include anche il gioco Mario Kart World. Anche i titoli di lancio, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, manterranno i prezzi originariamente previsti, pari rispettivamente a 79,99 e 69,99 dollari per le versioni fisiche e digitali. In Italia e in Europa, dove i preordini sono già iniziati, la console è proposta a 469 euro senza gioco e a 509 euro con Mario Kart World, mentre il prezzo massimo dei giochi arriva a 89 euro.

Tuttavia, Nintendo ha comunicato alcune modifiche ai prezzi degli accessori della nuova generazione Switch 2 negli Stati Uniti, rispetto a quanto annunciato il 2 aprile. Tali aggiustamenti sono stati giustificati da un cambiamento delle condizioni di mercato. L’azienda ha inoltre precisato che eventuali ulteriori modifiche ai prezzi di altri prodotti potrebbero verificarsi in futuro, in funzione dell’evoluzione del contesto economico. Tra gli accessori aggiornati figurano il controller Pro per Switch 2, proposto a 84,99 dollari, la coppia di Joy-Con 2 a 94,99 dollari, e il nuovo set dock a 119,99 dollari. Altri accessori, come la camera per Switch 2 (54,99 dollari), il grip di ricarica (39,99 dollari), la custodia con pellicola protettiva (39,99 dollari) e la scheda Samsung microSD Express da 256GB (59,99 dollari), completano l’offerta disponibile al lancio.