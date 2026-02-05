Nintendo, le novità per Switch e Switch 2 dal nuovo Direct

Il recente Partner Showcase delinea il catalogo della prossima console con l'arrivo di produzioni Bethesda e Square Enix, puntando su remake d'autore e attesi titoli inediti di stampo sci-fi

L'ultimo appuntamento con il Nintendo Direct: Partner Showcase ha tracciato una linea netta verso il futuro dell'ecosistema della casa di Kyoto, alternando aggiornamenti per l'attuale Switch a un corposo debutto di titoli sulla nuova Switch 2. La strategia comunicativa ha evidenziato una collaborazione più stretta con i grandi publisher internazionali, con l'obiettivo di portare su hardware portatile franchise che finora erano rimasti confinati a piattaforme domestiche ad alte prestazioni, garantendo una continuità di supporto tra le due generazioni di console.

Uno dei protagonisti della presentazione è stata Bethesda Game Studios, che ha confermato un impegno massiccio sulla nuova ammiraglia Nintendo. Il debutto dell'archeologo più famoso del cinema con Indiana Jones e l’antico Cerchio segna un punto di svolta per la libreria della console, affiancato dall'arrivo della Fallout 4: Anniversary Edition e dalla riedizione tecnica di un classico del gioco di ruolo come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Queste aggiunte riflettono la volontà di trasformare l'esperienza portatile in un centro nevralgico per i grandi open world occidentali, sfruttando la versatilità del nuovo hardware per mantenere inalterata la profondità del gameplay originale.

Sul fronte delle novità assolute e delle produzioni giapponesi, l'attenzione si è spostata verso titoli dal forte impatto estetico e concettuale. Orbitals si propone come un'avventura cooperativa spaziale caratterizzata da uno stile visivo che richiama l'animazione sci-fi del passato, mentre Capcom ha iniziato a sollevare il velo su Resident Evil Requiem, anticipando approfondimenti tecnici che verranno rilasciati prossimamente. L'offerta per Switch 2 si arricchisce ulteriormente con l'azione survival di Tokyo Scramble, ambientato nel sottosuolo della capitale nipponica, il debutto dell'epico Final Fantasy VII Rebirth e l'enigmatico Pragmata, confermando una line-up eterogenea che spazia dal mystery di Paranormasight fino ai titoli d'azione più complessi.