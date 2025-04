Nintendo Switch 2, i prezzi dei giochi salgono a 90 euro

Nintendo ha svelato data e prezzo di lancio di Nintendo Switch 2, che sarà disponibile dal 5 giugno a partire da 469,99 euro. In occasione degli annunci, è stato possibile scoprire nel dettaglio i prezzi degli accessori che verranno lanciati con la console. In particolare, il nuovo controller Pro con tasto per la chat online e due tasti programmabili sarà venduto a 89,99 euro, mentre la telecamera compatibile con alcuni giochi costerà 59,99 euro. Il controller GameCube compatibile con Switch 2 per i giochi del Nintendo Online verrà venduto a 69,99 euro solamente agli iscritti al servizio online di Nintendo. Infine, per quanto riguarda le memory card brandizzate Nintendo, sono state ufficializzati due modelli da 256GB, uno di Samsung e uno di SanDisk, entrambe a 59,99 euro.

Per quanto riguarda i giochi, Mario Kart World raggiungerà il ragguardevole prezzo di 89,99 euro in edizione fisica, che scenderà a 79,99 per l'edizione digitale. Donkey Kong Bananza, invece, costerà 79,99 euro in edizione fisica e 69,99 euro per quella digitale. Il gioco non sarà disponibile al lancio della console a giugno, ma poco dopo. I prezzi ai quali verranno venduti i giochi vedono un incremento considerevole rispetto al range tra i 59 e i 79 euro richiesti per le edizioni fisiche dei titoli Switch 1.