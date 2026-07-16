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NVIDIA e SEGA, l'evoluzione del gaming dal chip NV1 a RTX Spark

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Le celebrazioni per i 30 anni di innovazione e collaborazione portano Virtua Fighter Crossroads sulla nuova piattaforma RTX Spark per PC compatti e AI.

NVIDIA e SEGA, l'evoluzione del gaming dal chip NV1 a RTX Spark
16 luglio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

NVIDIA e SEGA celebrano trent'anni di collaborazione annunciando l'arrivo di Virtua Fighter Crossroads e di altri titoli storici sulla nuova piattaforma NVIDIA RTX Spark, il superchip di ultima generazione progettato specificamente per ottimizzare l'efficienza energetica e le prestazioni computazionali su notebook Windows ultrasottili e PC desktop compatti.

Questo annuncio, avvenuto nel cuore tecnologico di Tokyo presso lo storico sito del SEGA Arcade ad Akihabara, ripercorre idealmente un'evoluzione grafica iniziata tre decenni fa con il leggendario chip NV1, la scheda che nel 1995 permise il debutto su PC dei primi picchiaduro tridimensionali, rivoluzionando i paradigmi dell'industria dell'intrattenimento.

Il passaggio strategico alla tecnologia RTX Spark non rappresenta tuttavia un semplice aggiornamento nostalgico del catalogo ludico o un'operazione commerciale, ma conferma l'impegno concreto delle due aziende nel ridefinire gli standard strutturali per l'integrazione dell'intelligenza artificiale locale, la creazione di contenuti complessi e il gaming avanzato su una nuova classe di terminali Windows orientati all'elaborazione neurale decentralizzata.

L'integrazione di questi storici franchise sull'hardware RTX Spark dimostra come la sinergia tra software di alto livello e architetture hardware miniaturizzate sia fondamentale per abilitare agenti digitali personali e modelli di calcolo parallelo ad alte prestazioni senza gravare sulle infrastrutture cloud, garantendo una riduzione della latenza e una maggiore sicurezza dei dati.

Come sottolineato direttamente dai partner durante la presentazione tecnica: "Questa iniziativa congiunta rafforza l'impegno delle aziende verso l'innovazione e offre uno sguardo sul futuro del gaming in una nuova era di PC Windows progettati per assistenti personali, intelligenza artificiale, creazione di contenuti e gioco".

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NVIDIA SEGA chip NV1 RTX Spark VIRTUA FIGHTER CROSSROADS NVIDIA RTX Spark IA agentica Intelligenza artificiale
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