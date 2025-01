Nvidia GeForce NOW si espande: Steam Deck, VR e data center RTX in India

Espansione su nuovi dispositivi, l'arrivo di titoli AAA, apertura del primo data center RTX in India e poi ancora in Thailandia

NVIDIA, attraverso una nota, rende ufficiali le ultime novità presentate a Las Vegas, in occasione dell'ultimo Consumer Electronic Show.

I membri di GeForce NOW potranno giocare a oltre 2.100 titoli della libreria cloud con qualità GeForce RTX su Steam Deck, grazie a un'app nativa in arrivo entro la fine dell'anno. I giocatori potranno accedere a tutti i vantaggi di una GPU GeForce RTX 4080 con un abbonamento GeForce NOW Ultimate, inclusa la tecnologia NVIDIA DLSS 3 per frame rate elevatissimi e NVIDIA Reflex per una latenza ultra-bassa.

GeForce NOW offre un'esperienza di streaming straordinaria, indipendentemente dalla modalità di gioco scelta dagli utenti di Steam Deck: in modalità portatile per una grafica di alta qualità con HDR (High Dynamic Range), collegato a un monitor per una risoluzione fino a 1440p a 120 fps con HDR o collegato a una TV per lo streaming su grande schermo fino a 4K a 60 fps.

I portatori sani di GeForce NOW potranno sfruttare RTX ON con Steam Deck per un gameplay fotorealistico sui titoli supportati, nonché HDR10 e SDR10 quando collegati a un display compatibile per gradienti di colore più ricchi e accurati.

Tuttavia una delle novità più interessanti è l'ingresso di GeForce NOW nella realtà virtuale, infatti in collaborazione con Apple, Meta e ByteDance, NVIDIA sta espandendo il cloud gaming di GeForce NOW ai computer spaziali Apple Vision Pro, ai visori Meta Quest 3 e 3S e ai dispositivi di realtà virtuale e mista di Pico, con tutti i vantaggi delle tecnologie NVIDIA, inclusi ray tracing e NVIDIA DLSS.

Non mancano per il nuovo anno contenuti AAA sul cloud da celebri publisher. Avowed di Obsidian Entertainment, noto per titoli iconici come Fallout: New Vegas, approderà su GeForce NOW. La piattaforma di cloud gaming includerà anche DOOM: The Dark Ages di id Software, lo studio leggendario dietro la serie DOOM.

Non si ferma l'espansione e la crescita dei data center Nvidia RTX nel mondo, NVIDIA lancerà quest'anno il primo data center dotato di tecnologia GeForce RTX in India, rendendo il gaming più accessibile in tutto il mondo. Questo segue il recente lancio di GeForce NOW in Colombia e Cile, gestito dal partner GeForce NOW Alliance Digevo, e la prossima apertura in Thailandia, gestita dal partner GeForce NOW Alliance Brothers Picture.