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NVIDIA RTX Remix, arrivano le Advanced Particle VFX per il modding

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NVIDIA introduce simulazioni fisiche complesse e logiche dinamiche, permettendo di trasformare gli effetti visivi dei titoli legacy con tecnologie grafiche moderne

NVIDIA RTX Remix, arrivano le Advanced Particle VFX per il modding
24 aprile 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'ultimo aggiornamento di RTX Remix risponde alle richieste della community introducendo le Advanced Particle VFX, un sistema che consente di sostituire le particelle originali di un gioco con elementi moderni, simulati fisicamente e capaci di proiettare ombre e riflessi accurati nell'ambiente circostante.

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L'aggiornamento introduce il supporto alle Dynamic Animations, che permettono di variare colore, dimensione, trasparenza e velocità di ogni singola particella durante il suo intero ciclo di vita. Attraverso un editor di curve, i modders possono ora definire comportamenti complessi, rendendo gli effetti visivi meno ripetitivi e più naturali.

Un aspetto tecnicamente rilevante riguarda il potenziamento della fisica attraverso gli Effetti Gravitazionali Complessi. Le particelle possono ora essere attratte o respinte magneticamente da punti specifici del livello, oppure essere influenzate da correnti di vento direzionali. L'introduzione di un coefficiente di resistenza (drag coefficient) permette inoltre di simulare l'attrito dell'aria, garantendo una decelerazione realistica del movimento.

Nella demo di Quake III Arena RTX, gli Effetti Gravitazionali Complessi sono applicati al Buco Nero. Quando si aziona una mitragliatrice (Machine Gun), ad esempio, centinaia di scintille emesse dall'arma vengono attratte dal campo gravitazionale per poi sparire all'interno.

La riduzione della ripetitività visiva

Uno dei limiti storici dei titoli classici risiede nelle animazioni cicliche e prevedibili, come quelle del fuoco o del fumo. Grazie ai Randomized Elements, RTX Remix consente di variare la generazione degli effetti. Sempre nNella demo di Quake III Arena RTX, questa tecnologia è applicata alla Lightning Gun: i fulmini generati e gli effetti d'impatto, che includono detriti di diverse dimensioni e volute di fumo variabili, vengono generati casualmente, eliminando l'effetto "loop" e aumentando l'immersività della scena.

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Remix Logic: trasformazioni in tempo reale

Oltre alle particelle, il sistema si avvale della Remix Logic, una funzionalità che permette di modificare l'estetica del gioco in base agli eventi che si verificano durante il gameplay. In progetti come Call of Duty 2 RTX Remix di Sam Faulkner, questa logica viene utilizzata per gestire cicli dinamici di tempo atmosferico e illuminazione: il sistema può passare autonomamente da una tempesta piovosa alla luce diurna o alla notte, applicando profili di tone mapping specifici per ogni condizione.

Queste innovazioni, dettagliate nelle release notes della versione 1.4, rappresentano un ponte tra la conservazione del catalogo storico videoludico e le potenzialità delle moderne architetture hardware, offrendo strumenti di sviluppo precedentemente riservati solo alle produzioni tripla A contemporanee.

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NVIDIA NVIDIA RTX Remix RTX Remix Advanced Particle VFX Dynamic Animations
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