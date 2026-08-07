circle x black
Cerca nel sito
 

Onimusha: Way of the Sword, il nuovo trailer

sponsor

Capcom pubblica il filmato "Severing Fates", ambientato nel santuario Yasui Konpiragu di Kyoto. Musashi affronta una presenza corrotta che si nasconde dietro le preghiere degli innocenti, mentre il gioco si avvicina all'uscita di settembre

Onimusha: Way of the Sword, il nuovo trailer
07 agosto 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Capcom ha diffuso un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword, intitolato "Severing Fates". Il filmato mostra Musashi in visita a un santuario noto per la sua capacità di recidere i fili del destino, ma il luogo si rivela ben più inquietante del previsto: al suo interno si annida una presenza corrotta che si nutre dei desideri di chi vi si reca in cerca di aiuto.

Il santuario raffigurato nel trailer si ispira allo Yasui Konpiragu, tempio reale situato a Kyoto, e rientra nella scelta di Capcom di ambientare il gioco in luoghi che riprendono fedelmente location esistenti della città giapponese. Questa attenzione alla geografia reale si conferma quindi uno degli elementi centrali della nuova iterazione della serie, che punta a costruire un'atmosfera storica riconoscibile pur mantenendo l'impianto action che ha sempre caratterizzato il franchise.

Onimusha: Way of the Sword arriverà il 4 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Una demo del gioco è già scaricabile su tutte le piattaforme, con la sola eccezione di Switch 2, per la quale non è ancora stata resa disponibile una versione di prova.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Onimusha Way of the Sword trailer videogiochi
Vedi anche
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta
Caso Delmastro, la protesta di Avs alla Camera con le bende sugli occhi - Video
Il vannacciano Ziello alla Camera con un cappio: "Con Safe lo mettete al collo dell'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza