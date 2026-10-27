Oppo Find X10 Pro Max punta al trono di re dei flagship

Con il debutto internazionale del Find X10 Pro Max, Oppo lancia una sfida diretta ai riferimenti storici della fascia ultra-premium, puntando su una configurazione hardware che mira a racchiudere il massimo potenziale tecnologico attualmente disponibile per il panorama Android. Il dispositivo segna un passo decisivo nella strategia di espansione globale del marchio, presentandosi con una scheda tecnica concepita per competere senza timori con i vertici di Samsung e Apple, pur dovendo fare i conti con un posizionamento di prezzo particolarmente elitario, influenzato anche dalle recenti tensioni sui costi delle memorie nel mercato dei semiconduttori.

Il tratto più distintivo del nuovo flagship risiede nel comparto fotografico, dove il produttore ha introdotto un'architettura inedita basata su tre sensori da 200 Megapixel. Il modulo principale adotta una soluzione Samsung ISOCELL HPC da 1/1.28 pollici con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica, affiancata da un'ottica ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico con ingrandimento ottico 3x, entrambi sviluppati attorno al sensore ISOCELL HP5. L'elaborazione delle immagini è affidata all'inedito motore proprietario LUMO True Image Engine, integrato con la calibrazione cromatica sviluppata in collaborazione con Hasselblad.

L'attenzione verso i creatori di contenuti emerge anche nelle capacità video, che raggiungono la risoluzione 8K a 30 fotogrammi al secondo e il 4K a 120 fps con supporto Dolby Vision, introducendo inoltre la registrazione Open Gate in formato 4:3, pensata per consentire il ritaglio e il riposizionamento delle sequenze sia in orizzontale che in verticale senza perdite di campo visivo. A supporto dell'ottica è stato sviluppato anche un kit teleconverter esterno, capace di estendere l'ingrandimento ottico a 10x con una stabilizzazione calibrata per le riprese a mano libera.

Sotto la scocca trova spazio la piattaforma MediaTek Dimensity 9600 Pro, configurata con un massimo di 16 GB di RAM e tagli di archiviazione fino a 1 TB. La gestione dell'autonomia si affida a un accumulatore ad alta densità da 8.000 mAh nella variante globale, ridotto a 7.150 mAh nel modello destinato alla distribuzione europea. Il supporto alla ricarica rapida via cavo da 80W adotta una curva di erogazione più conservativa rispetto alle generazioni precedenti per preservare la longevità delle celle, completando un ciclo completo in circa 72 minuti, a cui si aggiunge la ricarica inversa da 10W. Il pannello frontale è costituito da un'unità AMOLED QHD da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, attenuazione PWM a 3.840 Hz per la riduzione dell'affaticamento visivo e cornici perimetrali ridotte allo spessore di 1,15 millimetri.

L'esperienza d'uso è coordinata dall'interfaccia proprietaria ColorOS 17 basata su Android 17, che introduce una gestione avanzata delle funzioni di intelligenza artificiale di Google Gemini e una rinnovata suite per la condivisione rapida multipiattaforma. Sul fronte dell'assistenza a lungo termine, il produttore ha formalizzato un ciclo di supporto che prevede cinque aggiornamenti delle versioni principali del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, allineandosi quasi interamente ai principali competitor del panorama internazionale.