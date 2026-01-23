Oppo Reno 15 Pro, test del camera phone che non teme confronti

La nuova serie di Oppo debutta nel mercato italiano puntando su un'integrazione profonda tra intelligenza artificiale e hardware fotografico, con un occhio di riguardo all'autonomia e alla portabilità

Il momento in cui la fiducia verso la fotocamera del proprio smartphone vacilla coincide solitamente con il tramonto, quando le luci artificiali e le ombre mettono a nudo i limiti dei sensori meno sofisticati. Oppo Reno 15 Pro nasce proprio per superare questa incertezza, proponendosi come un "travel camera phone" progettato per chi fa della creazione di contenuti una parte integrante del proprio quotidiano. Nonostante la scheda tecnica richiami una formula premium consolidata, il dispositivo non cerca di vincere solo sulla novità, quanto su una raffinatezza funzionale che privilegia l'ottimizzazione e la fluidità d'uso rispetto alla sola potenza bruta.

Dal punto di vista del design, Reno 15 Pro si distingue per una scelta ergonomica precisa: un display AMOLED compatto da 6,32 pollici, pensato appositamente per facilitare l'utilizzo con una sola mano durante gli spostamenti. Il telaio in alluminio di grado aerospaziale e il retro in vetro scolpito monoblocco, con il modulo fotografico Dynamic Stellar Ring, conferiscono al terminale un aspetto solido e premium. La resistenza è un altro pilastro di questo modello, che vanta certificazioni IP66, IP68 e IP69, permettendo di scattare in condizioni meteo avverse o in contesti outdoor impegnativi senza timore di danni accidentali.

Il comparto fotografico rappresenta il vero cuore dell'esperienza. Il sensore principale da 200MP offre un livello di dettaglio straordinario, garantendo ampi margini di manovra per ritagli e post-produzione senza perdita di qualità. A questo si affianca una fotocamera teleobiettivo da 50MP dedicata ai ritratti con una focale equivalente a 85mm, capace di restituire uno sfocato naturale che richiama la resa delle ottiche professionali. Per gli amanti dei selfie e dei vlog, l'innovazione principale è rappresentata dalla camera frontale ultra-wide da 50MP con campo visivo di 100°, ideale per includere ampi paesaggi o gruppi di persone senza l'ausilio di supporti esterni. L'intero ecosistema è supportato da strumenti AI come AI Portrait Glow e AI Motion Photo Eraser, che semplificano l'editing anche per i meno esperti.

Sotto il profilo delle prestazioni, il Reno 15 Pro si affida alla piattaforma MediaTek Dimensity 8450, potenziata dal sistema AI HyperBoost 2.0 per garantire frame rate stabili anche nelle sessioni di gaming più intense. L'autonomia è garantita da una batteria da record per la categoria, pari a 6.500mAh, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W che riduce drasticamente i tempi di attesa. La connettività è ulteriormente affinata dal chip SignalBoost X1 per una maggiore stabilità di rete e dalla funzione O+ Connect, che agevola il trasferimento di file tra dispositivi OPPO e sistemi iOS o iPadOS.

L'arrivo sul mercato italiano è accompagnato da opzioni di acquisto mirate. Oppo Reno 15 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Aurora Blue e Dusk Black al prezzo di 799,99 euro. Per il periodo di lancio, valido fino al 28 febbraio, l’acquisto include un bundle esclusivo composto da Travel Case, Travel Tag e a scelta tra gli auricolari Enco Buds3 Pro o una Power Bank. Inoltre, per gli utenti registrati su Oppo Store, è previsto un coupon di sconto immediato di 50 euro, rendendo l'offerta iniziale particolarmente competitiva nel segmento dei camera phone di fascia alta.