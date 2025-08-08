circle x black
PlayStation 5 oltre quota 80 milioni di unità distribuite nel mondo

Sony ha reso noti i risultati finanziari per il trimestre concluso il 30 giugno 2025, confermando un traguardo importante per la propria console di punta

08 agosto 2025 | 18.06
Redazione Adnkronos
Nel periodo aprile-giugno 2025, le spedizioni di PS5 sono state pari a 2,5 milioni di unità, in aumento di 100.000 unità rispetto allo stesso trimestre dell’anno fiscale precedente. Un dato che, pur segnalando una crescita contenuta, dimostra una domanda ancora sostenuta a quasi cinque anni dal lancio, favorita anche da un catalogo in espansione e da iniziative promozionali mirate.

Parallelamente, la base di utenti dell’ecosistema PlayStation continua ad ampliarsi. Al 30 giugno 2025, gli utenti attivi mensili su PlayStation Network hanno raggiunto quota 123 milioni, con un incremento di sette milioni rispetto ai 116 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questo aumento riflette non solo il successo commerciale dell’hardware, ma anche il ruolo centrale dei servizi online e dell’integrazione con PlayStation Plus, che negli ultimi anni ha ampliato l’offerta di giochi, contenuti extra e funzionalità social.

Il segmento software ha mostrato un andamento particolarmente positivo. Nel trimestre, le vendite combinate di giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4 hanno toccato i 65,9 milioni di copie, con un incremento di 12,3 milioni rispetto ai 53,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. All’interno di questo totale, i titoli sviluppati direttamente da Sony e dai suoi studi interni hanno raggiunto 6,9 milioni di copie vendute, in crescita rispetto ai 6 milioni del 2024.

Il report evidenzia anche una tendenza ormai consolidata verso la distribuzione digitale: l’83% delle vendite complessive di software nel trimestre è avvenuto tramite download completi in formato digitale, un valore in crescita di tre punti percentuali su base annua. Questo dato conferma l’orientamento strategico di Sony verso modelli di distribuzione che privilegiano l’acquisto online e il download diretto, riducendo il peso del supporto fisico nel mercato console.

