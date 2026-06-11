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PlayStation Plus, le novità di giugno per Extra e Premium

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Sony Interactive Entertainment introduce nel catalogo blockbuster come Final Fantasy XVI e Life is Strange

PlayStation Plus, le novità di giugno per Extra e Premium
11 giugno 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il servizio in abbonamento di Sony introduce una variazione temporale nella distribuzione dei titoli del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium. A differenza della consueta release unificata, la divisione interattiva del colosso giapponese ha pianificato scadenze differenti a seconda dei mercati, con Stati Uniti, Regno Unito e Giappone che anticiperanno o posticiperanno alcune uscite rispetto alla pubblicazione globale, fissata per la maggior parte dei contenuti a metà mese. In Italia, i giochi saranno disponibili a partire dal 16 giugno.

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L'aggiornamento vede come protagonista principale Final Fantasy XVI, il sedicesimo capitolo della celebre saga di giochi di ruolo che ha segnato una svolta orientata all'azione e a tematiche mature. Il titolo si unisce a una selezione che comprende anche produzioni recenti come Sonic X Shadow Generations e l'avventura narrativa Life is Strange: Double Exposure, focalizzata sul ritorno della protagonista storica Max Caulfield e sulle dinamiche dei viaggi temporali tra realtà parallele.

Per gli utenti legati alle esperienze di stampo storico e simulativo, l'offerta include la riedizione tecnica di Kingdom Come: Deliverance, ottimizzata per l'attuale generazione di console, e Farming Simulator 25, incentrato sulla gestione agricola in contesti geografici diversificati. Completano la lista dei titoli per PlayStation 5 il gioco di ruolo online Black Desert e il titolo d'azione Blades of Fire, caratterizzato da un sistema di combattimento improntato sulla precisione tecnica e sulla forgiatura strategica delle armi.

La sezione riservata ai classici del passato accoglie Gitaroo Man, titolo musicale originariamente pubblicato su PlayStation 2. Questa conversione consente l'accesso alle meccaniche di gioco basate sul ritmo e alla colonna sonora originale su piattaforme moderne, mantenendo lo stile visivo che caratterizzò la produzione all'inizio degli anni Duemila.

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