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Pokémon Champions al debutto gratis su mobile e Nintendo Switch 2

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The Pokémon Company International lancia il nuovo titolo competitivo per dispositivi mobili, Nintendo Switch e la nuova console Nintendo Switch 2

Pokémon Champions al debutto gratis su mobile e Nintendo Switch 2
18 giugno 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The Pokémon Company International ha ufficializzato la disponibilità globale di Pokémon Champions, un nuovo software incentrato sulle lotte competitive distribuito attraverso la formula free-to-play, ovvero accessibile senza costi di acquisto iniziali. Il lancio del titolo copre simultaneamente il comparto dei dispositivi mobili e l'ecosistema console, estendendosi sia ai modelli attuali di Nintendo Switch sia alla nuova piattaforma hardware Nintendo Switch 2. La strategia di distribuzione mira a consolidare un'infrastruttura di rete inclusiva, basata sul supporto multipiattaforma totale che consente ai giocatori di sfidarsi indipendentemente dal supporto hardware utilizzato.

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Sotto il profilo delle meccaniche di gioco, gli sviluppatori hanno integrato un sistema di combattimento progettato per bilanciare l'accessibilità immediata per i nuovi utenti con una profondità strategica adatta ai circuiti agonistici e ai giocatori esperti. Questo approccio punta a intercettare una fascia di pubblico trasversale, integrando dinamiche di progressione flessibili e ottimizzate per l'utilizzo in mobilità.

In concomitanza con il debutto sul mercato, è stata attivata la prima campagna promozionale interna al software, la cui conclusione è programmata per mercoledì 2 settembre 2026. Durante questo periodo, tutti gli utenti che effettueranno l'accesso sulle diverse piattaforme riceveranno all'interno della cassetta postale virtuale del gioco la creatura Raichu, unitamente a due specifici oggetti evolutivi denominati Raichuite X e Raichuite Y. Questi elementi sbloccano la meccanica della megaevoluzione all'interno dei match, permettendo la trasformazione temporanea del personaggio nelle varianti MegaRaichu X o MegaRaichu Y, introducendo così le prime variabili tattiche all'interno delle arene competitive digitali.

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Pokémon Champions Pokémon Nintendo Switch 2 The Pokémon Company International giochi free to play giochi gratis Raichu gratis Raichuite X
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