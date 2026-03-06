circle x black
Project Helix, la prossima Xbox leggerà anche i giochi PC

Il nuovo CEO Asha Sharma annuncia la console next-gen puntando su prestazioni d’avanguardia e librerie condivise. La strategia segna il ritorno alle radici hardware del marchio in vista di un debutto che potrebbe anticipare la concorrenza

06 marzo 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Asha Sharma, alla guida della divisione gaming di Microsoft da un solo mese, ha scelto i canali social per svelare il nome in codice della prossima generazione hardware di Redmond: Project Helix. L'annuncio definisce una visione chiara per il futuro del brand, incentrata sulla volontà di superare i confini tra console e personal computer. Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza, il nuovo sistema non si limiterà a evolvere l'architettura attuale, ma agirà come una piattaforma ibrida capace di gestire nativamente sia i titoli sviluppati per Xbox sia quelli destinati all'ecosistema PC, garantendo una flessibilità finora inedita per il settore domestico.

La strategia si inserisce in un percorso di rinnovamento che Sharma definisce come il "ritorno di Xbox", pur riconoscendo che il mercato videoludico moderno non può più restare confinato entro i limiti di un singolo pezzo di ferro. La nuova console viene descritta come un'esperienza di fascia alta e curata, progettata per offrire prestazioni leader nel settore. L'obiettivo dichiarato è quello di celebrare le radici del marchio attraverso un rinnovato impegno sull'hardware, rispondendo indirettamente alle recenti incertezze degli appassionati sulla disponibilità dei titoli esclusivi e sulla centralità della console nei piani di Microsoft.

Sebbene non siano state fornite date ufficiali per la commercializzazione, le indicazioni provenienti dalla filiera produttiva suggeriscono che l'hardware potrebbe essere pronto per un debutto nel 2027. Questa finestra temporale posizionerebbe Microsoft in una condizione di potenziale vantaggio rispetto a Sony, le cui previsioni per la prossima PlayStation sembrano orientate verso il 2029 a causa della crisi globale dei componenti. Ulteriori dettagli tecnici e strategici sono attesi durante la prossima Game Developers Conference, dove i vertici tecnici di Xbox illustreranno la visione per un futuro più connesso, continuando la tradizione dei nomi in codice che in passato ha accompagnato i progetti Scorpio e Scarlett.

